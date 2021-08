La causa por contrabando de municiones a Bolivia continúa.

Este lunes, el fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, imputó al ex jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, al ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurie y al ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo.

Envío de armas a Bolivia: imputan a Marcos Peña y Jorge Faurie

De esta manera, se suman a la causa que ya tiene imputados al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al exministro de Defensa, Oscar Aguad, entre otros.

Ramiro Tapia, embajador de Bolivia en Argentina, afirmó en Nada del Otro Mundo: "Hay pruebas contundentes de que se traficó con armas. Un gobierno que estaba próximo a salir hizo un uso indebido del poder".

Y agregó: "Al principio lo negaron pero la mentira tiene patas cortas. Inmediatamente salieron afirmaciones fidedignas de lo que sucedió".

"Queremos que se haga Justicia", sentenció. Tapia remarcó que tras el golpe de 2019 en Bolivia se produjeron al menos 39 muertes.