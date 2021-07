Luego del reclamo de la comunidad obstétrica de todo el país por considerar que no correspondía una indicación médica con firma y sello del profesional para que las embarazadas sean vacunadas, finalmente el ministerio de Salud de Córdoba quitó ese requisito para que se puedan inoular contra el Covid 19.

"Aún no hay evidencias científicas de efectos adversos, por lo que no podríamos siquiera indicarla. Es el Estado el que decide qué políticas sanitarias se aplican en el marco de una pandemia. Quiénes somos nosotros para indicar algo sobre lo cual no hemos estudiado" dijeron fuentes médicas a El Doce.

“Pero a su vez, si algo pasara, la paciente lo primero que haría es accionar en contra del profesional, la institución en donde se atiende y recién se vería la responsabilidad del Estado. Lo cual considerábamos total y absolutamente innecesaria esta modalidad", manifestaron.

El nuevo criterio en Córdoba:

Con el mismo criterio sugerido por organismos internacionales, se recomienda la vacunación contra el Covid19 para personas gestantes mayores de 18 años en cualquier etapa del embarazo y en el puerperio hasta los 42 días postparto.

Los únicos requisitos ahora son manifestar la voluntad de ser inoculada, concurrir a cualquier vacunatorio habilitado (no es necesario tener turno previo) y presentarse con el DNI. En función del estado de conocimiento actual en relación a los datos de seguridad y eficacia, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, adhiere al aval del Ministerio de Salud de la Nación para la vacunación en este grupo, una vez cumplida:

a) Evaluación de riesgos y beneficios por parte de la o el profesional tratante

b) Voluntad de la persona gestante una vez efectuada la entrevista.

En la provincia las personas gestantes podrán concurrir sin turno previo a cualquier vacunatorio presentando: su DNI, la certificación de estar embarazada y la recomendación de su médico/a tratante.

¿Es recomendable vacunar a la embarazada con las vacunas contra el Covid?

Si, la vacunación contra el Covid está recomendada para la persona gestante mayor de 18 años, ya que la evidencia indica que tienen 3 veces más riesgos de padecer una forma grave de la enfermedad y requerir internación en terapia intensiva, comparado con una mujer de su misma edad no embarazada.

¿Se puede vacunar una embarazada menor de 18 años?

No, porque no hay disponible vacuna para esa edad.

¿Si se inició el esquema de vacunación en etapa temprana durante el embarazo por desconocimiento del mismo, se debe suspender la segunda dosis?

No, se debe completar el esquema con la segunda dosis.

De las vacunas disponibles en Argentina, ¿alguna está contraindicada en el embarazo por ser a virus vivos?

No.

¿En qué etapa del embarazo se puede aplicar la vacuna contra Covid?

Se contempla la vacunación en cualquier etapa de la gestación.

Si se aplicó vacuna antigripal o triple bacteriana acelular, ¿cuándo se puede vacunar la embarazada contra el Covid-19?

Es necesario un intervalo no menor a 15 días entre una y otra vacuna.

¿Se puede completar el esquema de 2da dosis de la vacuna contra Covid-19 con vacunas de distinta marca?

Hasta el momento solo se deben realizar las 2 dosis de vacuna contra Covid-19 con la vacuna de la misma marca: no está estudiada ni autorizada la intercambiabilidad de las mismas.

¿Durante la lactancia se puede vacunar contra el Covid-19?

La lactancia materna NO contraindica la vacunación contra Covid-19, en la provincia pasado el período de puerperio (42 días post parto), la mujer que practica la lactancia será vacunada siguiendo el cronograma estipulado por la autoridad sanitaria para el resto de la población

¿Puede colocarse la vacuna contra el Covid-19 junto a otra vacuna?

Hasta el momento no se indica aplicar en el mismo acto la vacuna contra el Covid-19 y otro tipo de vacuna, para evitar confusiones en el caso que se presenten síntomas que deberán evaluarse si son producidos o no por una vacuna (ESAVI).

¿Cómo accede la persona gestante a la vacuna?

Debe presentarse SIN TURNO previo al lugar donde se coloca la vacuna.

Llevar DNI y certificado de embarazo o carnet perinatal.