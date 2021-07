La interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires se polariza. Emilio Monzó desistió de ser primer candidato y se sumará a las filas de Facundo Manes para competir en las PASO contra Diego Santilli, vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acuerdo entre el ex presidente de la Cámara de Diputados y el neurocientífico sería comunicado esta tarde, en Lujan, dado que mañana vence el plazo para presentar los frentes electorales. El cierre de listas definitivo es el 24 de julio, pero Monzó decidió no estirar más la decisión de si sería o no primer candidato. Aún no se sabe qué lugar ocupará en la lista, pero será entre el tercero y el quinto, por la ley de cupos.

De esta manera, se polariza la interna de Juntos por el Cambio en el distrito bonaerense, en donde -hasta el momento- el único candidato que quedaría por fuera de Santilli y Manes es Jorge Macri, aunque en las próximas horas se espera que el intendente de Vicente López llegue a un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta para bajarse de la contienda y no generar una ruptura en el PRO.