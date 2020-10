Buscando evitar aglomeraciones en los escasos lugares que se habían dispuesto para la realización de hisopados que detectan el Covid-19 en la ciudad de Córdoba, la Municipalidad ensayó algunas medidas en los últimos días.

Finalmente, desde el martes se realizan los controles en 12 de los Centros de Participación Comunitaria (CPC) dispersos en la capital.

Según los datos aportados por las autoridades, se realizaron 1.500 testeos, en su mayoría de detección de antígenos, que permite obtener resultados con rapidez. Aunque la demanda puede ser mayor.

Mientras el proceso se adapta, desde el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) cuestionaron la "improvisación" de las autoridades, que en un principio habían dispuesto realizar hisopados en centros de Salud y luego los trasladaron.

"El problema no son las personas que se van a realizar el hisopado, porque nadie lo querría hacer. Pero los CPC no cumplen con las medidas mínimas de bioseguridad mínimas exigibles para su realización. No son un centro asistencial sanitario", dijo este martes el vocero del gremio, Damián Bizzi.

Por eso hubo una reunión con el subsecretario de Participación Ciudadana, Juan Rufeil, donde plantearon sus dudas y por estas horas los trabajadores se encuentran "al aguardo de respuestas".

Bizzi consideró que no es lo ideal "de un día para el otro mandar a hacer los controles a los CPC" y menos "ante una enfermedad infecto-contagiosa". Remarcó que en su recorrida por el centro de barrio Guiñazú "había gente con bebés que fueron a inscribirse para nacimientos" y cerca de allí "había gente hisopándose".

El dirigente también aclaro que el municipio "no convocó a personal de municipal" para la realización de los controles, y apuntó que la decisión "no es sólo administrativa, sino también de salud".

A su juicio, "como están hoy los CPC son oficinas administrativas" y que para continuar con el esquema "o se adaptan o se cambia de lugar", porque allí continúa asistiendo gente a realizar trámites varios.