El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, firmaron convenios en el Centro Cívico de la capital provincial.

Uñac destacó la importancia de "tener una mirada federal" y manifestó que los sanjuaninos y los argentinos sienten que "desde el 10 de diciembre de 2019 hay un Estado presente" y declaró al Presidente "huésped oficial" durante su permanencia en la provincia.

A su turno, el Presidente manifestó su alegría por estar inaugurando obras que iniciaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández: "Desde Néstor hasta acá hemos pensado en San Juan" , dijo.

La Argentina "se construyó pensando en otra lógica" y ahora necesita "integrarse al unísono y desarrollarse a la par".

"Lo que nos hace evolucionar no es el mérito, sino darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo" manifestó el Presidente y agregó que "mientras eso no ocurra en la Argentina no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias".

El mandatario hizo referencia a Sarmiento y expresó su admiración por impulsar la igualdad con el uso de guardapolvos blancos en los lugares donde se aprende, las escuelas. "Estoy feliz de estar en su tierra y en septiembre", dijo.

En rueda de prensa, Fernández fue consultado por la coparticipación. Informó que, en el año 2003, tuvo intenciones de modificar la Ley pero no lo logró porque deben estar de acuerdo todas las provincias. "La coparticipación es como una gran frazada, nadie quiere quedarse sin su parte", señaló.

Así, adelantó que están trabajando en un fondo de asistencia a las provincias en 2021 "ya sea por vía de coparticipación o por otra vía".

"Nosotros hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la ciudad de Buenos Aires y estamos trabajando con el ministro del Interior para buscar un mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos financieros de las provincias, ya sea por vía de coparticipación o por otra vía", indicó.

Comunicó, por otra parte, que mañana miércoles desde Arsat se lanza un plan para mejorar la conectividad del país.

Obras

A su llegada a la provincia, este mediodía, el Presidente se trasladó junto al Gobernador a la obra en construcción del proyecto hidroenergético El Tambolar, emplazado sobre el río San Juan, en el departamento de Calingasta, que producirá energía eléctrica limpia y renovable; y disminuirá el riesgo de sequías e inundaciones a través del aumento del grado de regulación del río.

El mandatario recorrió los trabajos, que contarán con una inversión de 483 millones de dólares, y apuntan a ampliar la superficie de cultivo y la productividad de los terrenos en producción; además de crear nuevas fuentes de trabajo, tanto durante la construcción como en su fase de operaciones a través de la incorporación de actividades recreativas y del turismo.

El proyecto El Tambolar incorporará 70 Megavatios al sistema eléctrico sanjuanino, y producirá un promedio de 343 GWh/año de energía eléctrica que será inyectada y vendida en el mercado interconectado nacional, y beneficiará a 100 mil habitantes.

A continuación, el presidente Fernández, junto al Gobernador y la comitiva oficial, recorrió las obras en construcción de la Ruta 40, en el Acceso Norte, donde se interiorizó acerca de las mejoras que los trabajos brindarán a la provincia. Los mismos requerirán una inversión de 3.286 millones de pesos, se extienden a lo largo de 5,8 km, y generarán 200 empleos directos, además de beneficiar la circulación de 31.100 vehículos a diario.

Por último, Fernández arribó a la planta industrial de la empresa Vicunha Textil, en el departamento de Pocito, que produce telas, gabardinas y denim teñido, y cuenta con una capacidad instalada que permite la producción de 11 millones de metros de tela por año. La fábrica está emplazada en una superficie de 20 mil metros cuadrados, y ocupa un predio de siete hectáreas.

El jefe de Estado finalizó su visita a la provincia cuyana con la firma de una serie de convenios entre el Gobierno nacional y el provincial y una conferencia de prensa que brindó junto a Uñac, y los ministros de Pedro, Katopodis y Kulfas, en el Centro Cívico Auditorio Eloy Camus, en la ciudad capital.

Los acuerdos alcanzados durante el acto incluyen convenios entre el Ministerio del Interior y la Provincia para llevar adelante el Programa de Fortalecimiento de Gestión Provincial y la creación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

El primero tendrá como objetivo, a través de un aporte no reembolsable de 8.750.000 dólares, la construcción de una planta procesadora de tomates, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la provincia. Mientras que el segundo garantizará el financiamiento de un proyecto de conectividad digital por 700 millones de pesos, y la construcción del túnel Zonda por 50 millones de dólares.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Gobierno provincial acordaron una línea de financiamiento para PyMEs, por un monto de 200 millones de pesos, que tendrá una tasa subsidiada del 9,9 por ciento. La misma contará además con garantías del FOGAR por 100 millones de pesos.

La línea estará destinada a la puesta en marcha de proyectos, la reactivación productiva de actividades, y a capital de trabajo; y tendrá un plazo de pago de hasta 18 meses, con seis de gracia.



La firma de acuerdos incluyó una serie de convenios entre Obras Públicas y el Gobierno provincial, por una inversión total de 19.374 millones de pesos, para la ejecución de proyectos del Plan Argentina Hace en toda la provincia; el cofinanciamiento de la obra del Servicio Penitenciario Provincial de Ullum, y el financiamiento para la construcción del Hospital Aldo Cantoni, en Calingasta.

También contempla la licitación de la obra de finalización de la primera etapa del Complejo Artístico Cultural, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de San Juan; la reactivación de tres obras de agua y saneamiento, que se encontraban paralizadas desde noviembre de 2019; y la realización de la obra de ampliación de la planta de tratamiento el Jáchal, que contará con financiamiento del ENOHSA.