Un repudiable hecho sucedió este jueves en la Cámara de Diputados por el que se suspendió a un diputado del Frente de Todos. Durante la sesión virtual, se pudo ver a Juan Ameri, de Salta, con una mujer teniendo actitudes poco decorosas para el contexto.

Al notar la situación, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pausó la sesión para que se vote si se suspendía al diputado o no. "Se dio una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa", justificó.

"Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento: disponer la suspensión inmediata del diputado disponer la confirmación de una comisión de cinco miembros para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento", solicitó Massa.

pic.twitter.com/BxlJrd8q0i — Out of Context Política Argentina (@nocontextpolarg) September 24, 2020

Luego aclaró que se van escuchar "las explicaciones del señor diputado", pero que una actitud como esa no era admisible en el cuerpo de representantes en democracia. Velozmente, se viralizó el video donde se puede ver a Ameri lamiendo los pechos de una joven.

No hubo objeción por parte de ninguno de los bloques de la Cámara y la moción fue aprobada en pocos minutos. Algunos diputados solo admitieron no saber qué sucedía (en la sesión virtual no se pueden ver entre ellos), pero confiaron en la decisión de Massa.

En ese marco, el bloque del Pro pidió que se ponga un plazo para la conformación de la comisión así se toma una decisión velozmente.