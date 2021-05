El senador Esteba Bullrich dijo que vivó una etapa de "mucha angustia" después de enterarse que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica.

“El enojo me costó más que la angustia, porque no le encontraba la vuelta. Ahora estoy en paz”, aseguró el exministro de Educación en una entrevista con CNN Argentina.

El año pasado durante el debate por la ley del la interrupción voluntaria del embarazo en la cámara alta, el senador mostró dificultades notorias para hablar. Entonces comunicó: “Se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien”.

Sin embargo en abril de este año, después de someterse a diferentes estudios, Bullrich confirmó que padecía ELA a través de una carta dirigidas a las autoridades de la Cámara de Senadores.

"Esta situación no me impide continuar con mis funciones. Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico. Hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Soy parte de algo mucho más grande que yo y mi vocación de servicio está intacta”, aseguró en la misiva.