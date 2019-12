El expresidente de Bolivia, refugiado en Argentina, Evo Morales, brindó una conferencia de prensa desde el Centro Cultural de la Cooperación de Ciudad de Buenos Aires.

El exmandatario desafió al gobierno de facto que encabeza Jeanine Añez: “Si no me permiten entrar voy a ver la forma, con personalidades, no tengo miedo a la detención... Si plantean elecciones libres que acabe la persecución política y me dejen entrar a Bolivia, tengo derecho a hacer política”.

"Mi gran deseo es aportar a Bolivia. Lo que quiero son elecciones libres, sanas y transparentes. No voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política. Mientras tenga vida haré política como un servicio y en sacrificio de los más humildes", destacó.

Así también, defendió los logros de su mandato, en oposición a las políticas del Fondo Monetario Internacional.

"Hicimos tres cosas importantes: en lo político la refundación de Bolivia. Dejar ese Estado colonial y tener un Estado plurinacional. En lo económico, las nacionalizaciones. Y lo más importante, en lo social: la redistribución de la riqueza", apuntó.

Morales también indicó que el golpe de Estado en su contra "es un golpe al litio", un mineral que ha repuntado su valor en las últimas décadas al ser utilizado en la fabricación de baterías eléctricas.

El líder cocalero, indicó que al inicio de su mandato en 2006 el 38,2 % de los bolivianos vivían en extrema pobreza, mientras que en 2018, gracias a sus políticas, apenas el 15 % vivía en esa condición

Y refrendó su triunfo en las urnas durante las elecciones presidenciales de octubre pasado, pese a las acusaciones de fraude electoral, mismas que fueron alentadas por el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA): "Hemos ganado en la primera vuelta de las elecciones", dijo Morales, quien aseguró que para la OEA ganar las votaciones con un amplio margen es considerado un “fraude electoral”.

"A un mes del genocidio en Senkata, ni un investigado, ni un encarcelado, ¿Dónde está la fiscalía? Los dirigentes que se movilizaron para recuperar la democracia, en la cárcel, más de 1.300 detenidos", señaló en referencia las 18 personas asesinadas como consecuencia de la violencia promovida por grupos de extrema derecha y fuerzas de seguridad.

En ese marco, comentó:"Me arrepentí de haber potenciado a las fuerzas armadas" durante su gestión.