El expresidente de Bolivia Evo Morales llegó a la Argentina. Arribó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según confirmó Infobae, el dirigente político ingresó al país en calidad de asilado político.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país", confirmó el canciller Felipe Solá a TN.

Y agregó: "les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de y asumirán la de refugiados”.

Por su parte, Morales twitteó: "Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad".

Tras el golpe de estado en Bolivia, el 11 de diciembre, Morales renunció a la presidencia y se dirigió a México. Por otro lado, sus hijos están en Argentina desde hace tres semanas, tras una gestión del expresidente Mauricio Macri.

La semana pasada, Evo Morales viajo a Cuba para una consulta médica. Desde allí partió hacia Argentina.