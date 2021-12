El oficialismo logró este martes la aprobación de un nuevo proyecto que modifica el mínimo no imponible de Bienes Personales. La votación fue muy reñida con 127 votos positivos y 126 negativos. Y gran parte de la oposición culpó a esta derrota a tres diputados de su bloque: Álvaro González, Camila Crescimbeni y Gabriela Brouwer de Koning.

Brouwer de Koning, diputada por Córdoba, brindó una insólita excusa por su ausencia. "Pensé que había terminado la tarea legislativa. Me ganó la emocionalidad", expresó en Entre Nosotros Rebeca.

La mujer había viajado a Estados Unidos de vacaciones con su familia. "Quienes me conocen saben que soy una persona muy responsable. Esta situación no me resbala. Estoy muy mal.", dijo Brower de Koning, concejala de Río Tercero en uso de licencia, en Entre Nosotros Rebeca

La diputada afirmó que este viaje estaba programado para 2019 pero fue pospuesto por la pandemia. Finalmente, agregó, la familia de Brower de Koning parte sin ella el 16 de diciembre a Estados Unidos. La mujer afirmó que era la fecha tope antes de perder el pasaje.

"Yo me quedo toda esa semana para votar por el Presupuesto", aclaró. Tras terminar la semana y suponiendo que no iba a haber más sesiones en la Cámara Baja, la diputada compró un pasaje y viajó a Estados Unidos para encontrarse con su familia.

"Cuando llegué a Estados Unidos me llega la notificación que el martes había una sesión especial. Intentó volver pero fue imposible", expresó.