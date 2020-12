En proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es seguido de cerca por buena parte de la sociedad y, particularmente, dentro del recinto del Senado, donde los legisladores argumentan su postura y adelantan cuál será el resultado de la votación, algo que ocurriría bien entrada de madrugada.

Pasadas las 22 tomó la palabra la senadora Lucilla Crexell, de Neuquén, de quien se esperaba con ansías conocer su posición dado que aparecía como una de las personas indecisas. Crexell despejó las dudas. "No cambié mi modo de pensar. Cambié el enfoque desde el cual debe ser abordado. No es feminismo versus religión. El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata, lastima y escribe historias muy tristes", indicó. De este forma, anticipó su apoyo al proyecto.

Continuó María Teresa González, del Frente de Todos formoseño, adelantó su voto negativo. ¨Hoy pensamos muchos de nosotros, que el aborto va a paliar la problemática de solucionar la gran brecha que tenemos las mujeres en la Argentina¨, dijo.

Juan Mario Pais, senador por el Frente de Todos de Chubut afirmó que votará a favor. ¨Es una ley que hace a la salud pública¨, enfatizó, al tiempo que señaló que ¨la Constitucional Nacional protege la autonomía de la voluntad¨.

Guillermo Snopek, senador por el Frente de Todos de Jujuy pidió que haya una consulta popular para que sea "el pueblo el que decida". "En los últimos dos años, en el Congreso de la Nación no hicimos absolutamente nada", opinó.

Mariano Recalde, senador por el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, precisó que ¨esta ley no afecta en nada a los que se oponen a este derecho¨. Recalde apoyará el proyecto. "Es hoy", confió.

Sergio Leavy por el Frente de Todos de Salta, opinó que "al aborto no lo quiere nadie, pero existe¨. "Me di cuenta que esto no es sobre mi, sino que compete a muchas mujeres¨, dijo. Leavy adelantó así su apoyo al proyecto.

Guadalupe Tagliaferri, del Pro de CABA, expresó que "este debate tiene que ver con entender la necesidad que tenemos las mujeres de ampliar nuestras libertades¨. "Quiero decirle a los varones de este recinto, que no somos las mismas de 1921¨, enfatizó. Tagliaferri apoyará el proyecto.

María Inés Pilatti Vergara, del Frente de Todos de Chaco, adelantó su voto a favor del proyecto. "Las mujeres deciden, la sociedad respeta, la sociedad acompaña, las iglesias no intervienen”, argumentó.

Alfredo de Angeli, del Frente Pro de Entre Ríos, manifestó su rechazo. "No puedo votar esto porque cuando asumí juré respetar la Constitución", dijo.

Gladys González, integrante del Frente Pro de Buenos Aires, “el 10 de agosto de 2018 perdí mi embarazo. Pensé por un instante que Dios me había castigado. Entendí que mi perdida no solo se debía a que tenía 45 años sino que entendí que el Dios en el que creo no es uno que castiga sino que ama", confesó. "De ninguna manera queremos poder imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino cuando nosotros hemos fallado", señaló. González apoyará la normativa.

Clara Vega, de La Rioja Mediar, señaló que "hay muchas cosas que se deben seguir haciendo, a pesar del resultado de esta votación". "Me costó mucho definir el voto y, por otro lado, qué es lo que iba a decir", dijo. "Más allá del resultado de esta noche, ningún sector se puede tomar la responsabilidad de festejar porque en uno y otro lado se habla de muerte", finalizó.

Jorge Taiana del Frente de Todos de Buenos Aires apoyará el proyecto. "Hoy tenemos la posibilidad de ampliar derechos. Tenemos en nuestras manos la aprobación voluntaria del embarazo, de las mujeres que deciden abortar”, marcó.

Oscar Castillo del Frente Cívico Social Catamarca dijo que reitera lo ya dicho en 2018 y que "esperamos que esta noche sea distinto al de aquella vez". Votará a favor.

Silvia Giacoppo de la UCR de Jujuy argumentó en contra del proyecto. "Acá no hay salud porque el embarazo no es una enfermedad. Esto es algo netamente técnico, científico y jurídico", apuntó.

Martín Doñate del Frente de Todos de Río Negro apoyará la IVE. "Voy a votar a favor de la salud física y mental de miles de argentinas que con ley o sin ley abortarán", adelantó.

Julio Cobos de la UCR de Mendoza no acompañará el proyecto de ley. "Una ley puede cambiar otra ley pero no puede cambiar la Constitución", argumentó. "Estaré cumpliendo con lo expresado antes de ser senador y en mi mandato", dijo.

Pedro Braillard Poccard del Frente Pro Corrientes manifestó no estar de acuerdo "en cómo se trata en este proyecto la relación con los profesionales de la salud". "Si esto se convierte en ley, vendrá el desafío que tiene que ver con las estadísticas de salud. Ver cómo incide esto en la mortalidad materna. Si es cierto que el problema es tan grave", sostuvo. Por ello, adelantó su voto negativo.

Alfredo Luenzo del Frente de Todos de Chubut votará a favor. "En 2018 dimos un primer paso y no terminó ahí. Cuando hablo de cultura patriarcal no solo hablo de los hombres", señaló. "Si los hombres tuviéramos la capacidad biológica de embarazarnos, este debate estaría resuelto desde hace décadas", deslizó.

Martín Lousteau de la UCR de CABA votará a favor. "Imaginen cuan gravoso es para la mujer la maternidad forzada que está dispuesta, en algunos casos, a tomar la decisión de terminar con la vida que tienen en el útero", sostuvo. Ya ha llegado el tiempo en el que el mundo, y en este caso la Argentina, entienda, comprenda y acepte que solo la mujer tiene la capacidad suficiente para decidir en casos como estos", finalizó.

Esteban Bullrich del Frente Pro Buenos Aires criticó el proyecto y puso en duda las cifras de abortos en el país. "No hay 350.000 abortos en Argentina por año", dijo. Asimismo, está en contra de la criminalización de las mujeres y está de acuerdo con que hay que lograr formas más seguras para interrumpir el embarazo pero que "el más débil" es el embrión y que el bebé "no tiene voz".