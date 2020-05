El presidente Alberto Fernández dijo en la mañana del martes que "no nos enamoramos de la cuarentena porque está visto que es lo que debemos hacer" y ratificó que le preocupa "tanto la salud de la gente como la productividad de la economía argentina".

El Jefe de Estado recorrió la planta de producción de Volkswagen, ubicada en el centro industrial de General Pacheco en el partido bonaerense de Tigre, que volvió a sus funciones desde el lunes aplicando un protocolo de seguridad para sus trabajadores.

Allí, el Jefe de Estado dijo que el país está "muy lejos de haber terminado el problema" de la pandemia de coronavirus y ratificó que seguirá privilegiando "la vida y salud de la gente".

"Estamos ante un escenario desconocido. La normalidad que conocimos ya no existe más hasta que la vacuna aparezca", dijo el mandatario al hablar en la recorrida y hacer referencia a la pandemia de coronavirus.

"No es, como algún tonto repite, que nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo esto porque está visto que es lo que hay que hacer; si no, miren los resultados", afirmó Fernández, y agregó que "el problema es del mundo y como la economía es global se paraliza parte de la economía y no hay forma de sacarla adelante".

Junto al Presidente estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa; y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El ex ministro de Economía, por su parte, afirmó que "volver a la normalidad es un sueño, un suicidio colectivo" ya que "el coronavirus está circulando", y señaló que se busca "reactivar el proceso productivo sin correr riesgo excesivos".