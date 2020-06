El presidente Alberto Fernández dijo en la tarde del viernes que "en épocas de inequidades hemos descubierto las inequidades e injusticias que existen en el país" y afirmó que "nos hemos dispuesto a cambiar este país para hacerlo más justo, igualitario y equitativo".

En una conferencia de prensa en Santa Rosa, junto al gobernador pampeano Sergio Ziliotto, el mandatario abogó por una Argentina integrada para vincular de otro modo al gobierno nacional con las provincias.

"No puede haber un país central y un país periférico. No puede haber un país desintegrado. No puede haber un país donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea. No puede haber un país que concentre la producción en un lugar geográfico y al resto del país le cueste tanto. Una Argentina integrada supone que el estado nacional se vincule de otro modo con las provincias. Y que las provincias se vinculen entre sí de otro modo", expresó.

Durante la visita a La Pampa, el presidente consideró que "no quiere financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias", al referirse a la represa del Portezuelo que se proyecta sobre el río Atuel, en Mendoza. La Pampa mantiene un diferendo por ese tema con el distrito cuyano.

“No sé si tiene sentido financiar una obra que es cuestionada por cuatro provincias (La Pampa es una de ellas). Tenemos que ver el impacto del proyecto y tener en cuenta que la naciente de un río no confiere derechos de propiedad” sobre un curso de agua, señaló el mandatario.

Además, Fernández sostuvo que el país "no soporta más la miseria de un Estado espiando a un ciudadano que piensa distinto" y se comprometió a "clausurar para siempre esos sótanos de la democracia".

El mandatario dijo que espera que "la justicia haga lo que tenga que hacer" en referencia a la denuncia que presentó la AFI sobre supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, aseguró que el gobierno “está revisando el cuadro tarifario de los servicios públicos. "Vamos a empezar a abordar el tema de las tarifas en el segundo semestre. Ver cómo va a ser el cuadro tarifario. El ministro de Economía, Martín Guzmán trabaja en el tema", señalo el Presidente.

"Pretendo que en cada acto que hagamos haya una mujer presente", dijo sobre la ausencia de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en la firma de un convenio de viviendas. "Hoy somos cuatro varones que hubiéramos querido que haya mujeres gobernando a la par nuestra", dijo en referencia a sí mismo y al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; y los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; que participaron de la conferencia.