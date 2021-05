El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que la suba de casos de coronavirus "nos debe llamar a la reflexión y a entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres", aunque, dijo, "esa libertad a la que convocan nos llevan a los contagios y la muerte".

El mandatario se expresó en estos términos al encabezar en el Banco Hipotecario el acto de sorteo de la nueva línea Créditos Casa Propia para refacción y construcción de viviendas.

Fernández pidió a los argentinos "no bajar los brazos" porque el país atraviesa un "momento muy difícil" a raíz de la pandemia de coronavirus, y recordó que "no le mentía" a la sociedad cuando le decía que "no había otra forma de preservarse que no fuera quedándonos lo más lejos del otro y a la mayor distancia".

Tras recordar su exhortación para "evitar el transporte y la circulación" social, Fernández subrayó: "El tiempo me está dando la razón".

Este martes el Ministerio de Salud de la Nación informó que registró 35.543 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. Además la cartera sanitaria reportó 745 muertes por Covid-19.

El próximo viernes se espera que el gobierno nacional informé que medidas adoptará cuando venza el último período de restricciones.

Fuente: Télam