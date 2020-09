El rePsidente Alberto Fernández reafirmó que el actual aislamiento social por el coronavirus "no es cuarentena".

"Cuarentena supone el cierre total de una comunidad y quedarse encerrado en la casa", dijo el Jefe del Estado en una entrevista con el canal TN desde la Residencia de Olivos.

Consideró que los problemas generados por el coronavirus "son por la mayor circulación y contacto de la gente" y reiteró que "es falso que haya una cuarentena" estricta.

En este sentido, el Presidente no descartó la posibilidad de endurecer las medidas de aislamiento social si aumenta el porcentaje de camas ocupadas en terapia intensiva por la pandemia de coronavirus y advirtió que no permitirá que el sistema sanitario entre en riesgo de colapso.

Dijo que se no se puede tirar por la borda el esfuerzo de la sociedad, y del personal sanitario en especial y consideró que "hay cierto relajamiento social que no está midiendo las consecuencias".



Fernández señaló, además, que el "efecto demostración" de la Ciudad de Buenos Aires, con la apertura de diversas actividades, "repercute negativamente en la provincia de Buenos Aires", pero aclaró que los cuestionamientos "no son contra (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre la oposición y la cuarentena

El Presidente Alberto Fernández criticó a su antecesor, Mauricio Macri, al advertir que "no se va a callar que un expresidente desde Suiza llame a la gente a marchar" contra el Gobierno, en alusión a la manifestación del pasado 17 de agosto.

Lo afirmó luego que fue advertido que Macri volvería en breve al país, tras lo cual respondió que "habrá terminado sus vacaciones y después tendrá otras".

La reforma judicial

Alberto Fernández descartó terminantemente la posibilidad de retirar el proyecto de reforma judicial que envió al Congreso de la Nación.

"De ningún modo", sostuvo consultado en la entrevista.

La unidad en el Frente de Todos

El Jefe de Estado consideró que "el albertismo no existe", sino que hay "frentetodismo", al negar una línea política con eje en su figura, a la vez que subrayó que "la grieta no le conviene a nadie" en el país.

"Algunos descubrieron que la grieta les servia y nadie lo explotó como el macrismo", aseveró.

Fuente: Télam.