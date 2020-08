El presidente Alberto Fernández cruzó por Twitter a la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, al comparar la variación interanual de salarios reales de los trabajadores registrados en el país durante los primeros cinco meses de 2019 y el mismo periodo del año en curso.

“Entre enero y mayo de 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo período de 2019 cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos”, indicó el presidente en su cuenta personal de Twitter.

“En los primeros cinco meses de 2020, con la ATP y otras medidas (prohibición de despidos y doble indemnización) la Argentina logró que, en plena pandemia, la caída del empleo registrado fuera menor a la observada en 2019, cuando el Covid-19 no existía y gobernaba Cambiemos. Es útil reflexionar sobre lo que hemos vivido y asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas. Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, completo el actual mandatario.

Juanto a sus posteos, el presidente de la Nación adjuntó un documento elaborado por el ministerio de Trabajo nacional en el que se detallan los elementos analizados.

De acuerdo al estudio citado, la pandemia está generando graves consecuencias en la estructura productiva y laboral de la mayoría de los países del mundo.

El documento asegura que el trabajo registrado en la Argentina también resultó afectado, “aunque en menor medida que en un amplio número de países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Brasil y Chile”.

El escrito asegura que “hasta el momento, la pandemia afectó en menor medida la dinámica del empleo asalariado registrado de lo que lo hizo el último período de gestión del gobierno anterior”.

La conclusión surge de la información procesada de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), analizando la evolución de los salarios y el nivel de empleo formal privado durante el año 2019 y desde la irrupción del coronavirus en nuestro país hasta el mes de mayo.

“La reducción del salario real en el marco de la pandemia equivale a la mitad de la caída verificada en 2019. En mayo de 2020, el poder adquisitivo del salario medio del empleo registrado del sector privado cayó un 4% en la comparación interanual (este valor incluye el efecto del menor ingreso como consecuencia de las compensaciones recibidas por los trabajadores suspendidos). En cambio, en mayo de 2019, el salario medio real se contrajo un 8%”, indica el documento.

En cuanto al empleo, se advierte que la contracción actual en el marco de la pandemia es prácticamente la misma que en el año 2019.

“En los meses de marzo, abril y mayo, se desvincularon del empleo asalariado formal privado 149 mil trabajadores (son 320 mil los trabajadores registrados totales que fueron desvinculados o que dejaron de realizar aportes al sistema de seguridad social). Mientras que, en el año 2019, se perdieron 152 mil empleos asalariados formales. Es decir, que en 2019 se produjo la misma destrucción de empleo formal que la verificada durante los tres meses de paralización de una parte relevante de las actividades económicas”, consigna el escrito de la cartera laboral.