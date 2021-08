El presidente Alberto Fernández pidió disculpas este martes por el festejo del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, el año pasado en la Quinta de Olivos.

"El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido", afirmó el mandatario.

En las imágenes que se difundieron se ve a más de diez personas sin barbijos cuando regía el momento más duro de la cuarentena.

Este viernes el Presidente encabezó un acto en la localidad bonaerense de Olavarría para reglamentar la ley de que establece rebajas de gas para "zonas frías". En el evento también estuvieron presentes el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro.

Fernádez inició su explicación asegurando: "los pibes mas jóvenes dicen que no soy un careta, nunca lo he sido, nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara, nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenia que dar la cara yo".

El mandatario señaló que el año pasado se recluyó en la Residencia de Olivos por recomendación de los médicos.

"Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad porque allí iban los gobernadores, los diputados, los ministros, secretarios, empresarios, futbolistas, dirigentes de fútbol, actores, actrices, gente que tenia problemas que la pandemia les había generado y que necesitaban ser oídos", remarcó.

En tanto que sobre el festejo de cumpleaños concluyó: "mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve, lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir".