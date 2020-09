"Los resultados de la pobreza serían infinitamente más negativos si el Estado no hubiera auxiliado”, sentenció el presidente Alberto Fernández este miércoles. Fue durante un discurso en un encuentro virtual con autoridades de la Pastoral Social de la ciudad de Buenos Aires.

En el acto se presentó el documento ‘Hacia una Cultura del Encuentro, un país para todos’. Entre los oradores invitados se encontraba el presidente de la Nación, quien valoró el auxilio del Estado durante la pandemia.

Las declaraciones del mandatario nacional tienen como marco el informe que publicó el Indec este miércoles, en el cual se reveló que la pobreza alcanzó el 40,9 por ciento en el primer semestre de este año.

"Nadie puede estar en paz con su conciencia sabiendo que 4 de cada 10 argentinos está en la línea de pobreza; y que uno de cada diez está en la línea de indigencia. Y en eso tuvo mucho que ver la pandemia”, dijo el Presidente.

Por otro lado, expresó que el contexto de pandemia fue un golpe para la gestión: “Nos somete a desafíos que no esperábamos. Fue algo inesperado que nos sometió a un nivel de exigencias que nadie, ninguna generación previa a la nuestra, ha tenido que vivir”.

Y remarcó que este contexto demostró que el camino individual no sirve, no funciona para el desarrollo de la sociedad. “La pandemia demostró que esa lógica del individualismo no nos hace funcionar bien como sociedad. Esa idea de que nadie se salva solo nunca quedó tan expuesta como con la pandemia", señaló.

Entre otras cuestiones, resaltó las políticas que se llevaron adelante como el IFE y los créditos para autónomos y monotributistas. “Nosotros hemos desplegado un montón de instrumentos para llegar a los más vulnerables. Y esa lucha que empezamos el 10 de diciembre para tratar de que estén primeros los más postergados, definitivamente se vio complicada con la pandemia".