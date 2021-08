El fiscal federal Ramiro González incorporó este viernes a la investigación de las visitas a Olivos la foto en donde se ve al presidente Alberto Fernández celebrando el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez, junto a un grupo de diez personas, sin ningún tipo de distanciamiento ni protocolo en plena cuarentena, cuando las reuniones sociales estaban prohibidas.

Por otro lado, el funcionario judicial intimó a la Casa Militar de la Presidencia a que entregue la lista de entradas y salidas de visitas, oficiales y de carácter privado, de las persona que concurrieron el 14 de julio del 2020. Reclamó que, hasta ahora, no se le enviaron la documentación que ya había solicitado de las visitas anteriores.

“Se deja constancia que a través de distintos medios de comunicación se ha difundido una fotografía aparentemente tomada en el interior de la Residencia Presidencial de Olivos, el 14 de julio del 2020, en la cual lucen fotografiados el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y la Primera Dama, Fabiola Yañez junto con otras diez personas, celebrando el cumpleaños de la Primera Dama. Para una mejor ilustración, se agrega a continuación la imagen aludida”, sostuvo el acta al que accedió Infobae.

El dictamen añadió que se le requiere al jefe a cargo de la Casa Militar de Presidencia de la Nación que “remita el listado de visitas – oficiales y de carácter privado- que concurrieron a la Residencia Presidencial de Olivos, correspondientes al día 14 de julio del 2020″. Y que indique, a su vez, “si tales personas se hallaban exceptuadas para circular por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 vigente en ese momento y quién autorizó dichos ingresos”.

“Finalmente, teniendo en cuenta que al día de la fecha no se han recibido los listados solicitados el pasado 5 de agosto, intímese a responder dicho requerimiento en el plazo improrrogable de 5 días”, exigió.

La polémica justificación de Aníbal Fernández

Por su parte, el interventor de Río Turbio, se sumó a las opiniones por el festejo del cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena el 14 de julio del 2020.

Según explicó Aníbal Fernández, la reunión en Olivos es una contravención a las normas sanitarias que no atañe a la función pública.

“La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, que a lo mejor puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la edad media, 1200 años atrás, ¿llegar y cagarlas a palos porque cometió un error de esas características?. Eso no existe más, señores”, evaluó el ex jefe de Gabinete kirchnerista en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

Ante las repreguntas, Fernández se explayó diciendo: “No te estoy boludeando. Me estás planteando un tema. No estuvo bien. Claro, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se resuelve? Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños, el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error.. eso no existe más, ¡por dios!”.

Fernández dijo que Yáñez no es funcionaria pública y el Presidente lo único que hizo fue “participar tibiamente” de un encuentro que había sido organizado por la Primera Dama. “Si ella hizo eso, él cuando llega a su casa, la única cosa que tiene es la de participar tibiamente en lo que sucedió”, planteó.

“¿Cree que esto debilita a Fernández?”, preguntó Tenembaum. “No, Alberto no es deshonesto, no le robó a nadie, no le quitó derechos a nadie, no se robó el patrimonio de los argentinos como sucedió con el corrupto de Macri. La esposa de Macri tenía talleres donde contrataba a personas por centavos para trabajar millones de horas por día, eso me preocupa mucho, pero Alberto no es un deshonesto y todos ustedes lo saben”, contestó Fernández.

Los nuevos involucrados:

Por otro lado, el fiscal González también recibió un pedido para investigar las visitas de la periodista Tamara Pettinato: “Conforme surge de notas periodísticas y de las manifestaciones públicas que efectuó Petinatto, la nombrada habría concurrido en varias oportunidades por motivos personales a la Quinta de Olivos, siendo la más relevante la ocurrida el domingo 14 de junio del 2020, entre las 19 a 21:30 horas”, indica el dictamen.

La causa también podría sumar en breve la denuncia contra Adrian Suar, Carlos Rottemberg y Luis Brandoni, que fue radicada días atrás en Comodoro Py y que por sorteo ingresó a otro juzgado, en donde el magistrado se declaró incompetente.

Fuentes Infobae, Radio Con Vos