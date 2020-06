La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió este jueves a las 14.25 la tercera sesión del Senado por videoconferencia, con el objetivo de sancionar algunas normativas, una de ellas la Ley de Alquileres. Sin embargo, pese a tener media sanción de la Cámara Baja, no recibió el aval de la oposición.

Juntos por el Cambio y los bloques federales se negaron a habilitar el tratamiento sin que hayan pasado los 7 días reglamentarios desde el dictamen, por ello el Senado no sancionará hoy la Ley por la que luchan miles de inquilinos.

El principal objetivo de la Ley de Alquileres es balancear la ecuación entre los propietarios, las inmobiliarias y los inquilinos, ya que estos últimos se ven desprotegidos con las regulaciones vigentes. Entre los objetivos principales, el proyecto pretende extender los contratos de dos a tres años y establecer un nuevo mecanismo de actualización anual, que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.

La Ley de Alquileres busca también registrar en AFIP todos los contratos de alquiler, ya que se trata de una actividad con altos índices de informalidad. Además, regular expensas, para que los inquilinos dejen de pagar arreglos que no les corresponden, entre otras iniciativas.

"No hay ley de alquileres. La oposición no dió los votos y el oficialismo fue profundamente desprolijo en el tratamiento de una ley muy sensible. La semana que viene, quizás, será la segunda oportunidad", twitteó Gervasio Muñoz, Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

