La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, le contestó a su par Bonaerense, Sergio Berni, quien la trató de "hipócrita" e "inoperante" después del hallazgo de la pequeña desaparecida en Lugano.

"Me parece que hay una gran ignorancia de lo que se hace y no se televisa, ¿no? Porque muchas veces si se televisa no es posible llegar a buen puerto. Me parece también que hay un problema de ego, que no es nuestro caso”, afirmó la funcionaria en diálogo con Radio Con Vos.

Berni insultó y echó al segundo de Frederic y casi terminan a las trompadas

Este miércoles Berni echó al secretario de seguridad de la nación, Eduardo Villalba, de la conferencia que encabezó para hablar del operativo para hallar a la menor que estuvo tres días desaparecida.

"¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”, le dijo Berni a Villalba apenas lo vio. Y continuó: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de putas, te voy a cagar a trompadas”.

La respuesta de Frederic llegó horas después en una reedición del conflicto que ambas jurisdicciones mantienen desde el comienzo de la gestión.

“Darle el protagonismo a una persona es sumamente injusto y tenemos que acostumbrarnos que el Estado tiene que funcionar un poco con independencia de las personas, ¿no? Hay que destacar la institucionalidad. Tal vez sea ese el problema de este ministro (Berni)”, remarcó.