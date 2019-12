El anuncio del martes de Mario Negri, titular del Interbloque macrista en la Cámara de Diputados, de “no dar quórum” para que haya sesión especial en el tratamiento de la Ley Ómnibus que el gobierno nacional envió al Congreso, fue tajante. Sin embargo, dentro de Juntos Por el Cambio hay diferencias.

Las ratifica el diputado cordobés Gabriel Frizza, que señala ser el único de la provincia que responde “a Emilio Monzó”, el exjefe de la Cámara Baja. “Es cierto que hay sectores que piensan no ir, pero creo que debemos dar quórum... el debate hay que darlo”.

El exintendente de Jesús María reconoce en “la actualización a las retenciones” algún punto de discordancia con la idea del oficialismo. “Me parece coherente que haya nuevos valores. Pero no estoy de acuerdo con los 3 puntos extra que quieren cobrar", indicó.

Entrevistado en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, dijo que lo preocupa “que no definamos cómo seguirán actualizadas las jubilaciones”. Pese a haber sido parte del Gobierno que cambió la fórmula de haberes que demandó una pérdida de poder adquisitivo, hoy dice que “para mí no deberían ser menores a la inflación".

Gabriel Frizza - Mirá Quien Habla / FM 102.3

Sobre el texto de la norma, en sí, adujo: “Hay un debate profundo sobre la redistribución del ingreso y va hacia sectores más humildes, eso no hay cómo objetarlo. Genera oxígeno en algunos sectores, aunque para mí lo hace sólo temporalmente. La clase media está recibiendo un fuerte impacto, pero se respeta la no emisión monetaria, no habrá default y quiere cerrar el déficit fiscal. Hay un fuerte ajuste, hay que decirlo con todas las letras”.