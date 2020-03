La exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, fue denunciada por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación al Estado a través de la adjudicación irregular de obras para refaccionar el edificio del Senado a la empresa Dinale SA.

Graciana Peñafort, abogada y directora de Asuntos Legales del Senado, fue quien hizo esta presentación que también alcanza a Helio Rebot, entonces Secretario Administrativo, y Germán De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A.

"Hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances. Se entregaron más de 180 millones de pesos y el trabajo está inconcluso", señalaron desde el la presidencia del Senado.

En la presentación judicial, Peñafort explicó que se entregaron anticipos "por fuera de la normativa, sin motivación alguna". "Una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración", agregó.

La letrada sostuvo una irregularidad en la licitación argumentando que "la empresa no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación de la obra". La compañía "no presentó representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco gestionó los correspondientes permisos de obra, no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes".

También se señala como sospechosa la contratación directa por $3.400.000,00 a del estudio Baudizzone, Lestard y Asociados Arquitectos, con criterio urgente, para realizar un servicio de consultoría para el diagnóstico de las condiciones de funcionamiento en el edificio.

La fiscal Paloma Ochoa es quien interviene en la causa.