El gobernador de Jujuy Gerardo Morales desmintió a las embajadas de Colombia y Perú en Argentina después de trasladar a 59 pasajeros, la mayoría extranjeros, a Capital Federal el pasado jueves.

El colectivo fue parado por la policía en la avenida General Paz en Capital Federal. El pasaje consistía en 10 ciudadanos argentinos, 22 de Colombia, 21 de Venezuela, 2 de Bolivia, 3 de Perú y un brasileño. El contingente terminó aislado en tres hoteles dispuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia iba a detener a todo el pasaje por infringir el aislamiento. Sin embargo, los choferes acreditaron una autorización del Gobierno jujeño con aval del Gobierno Nacional.

Desde las embajadas de Perú y Colombia denunciaron que el gobernador jujeño echó a los extranjeros de la provincia.

Álvaro Pava Camelo, embajador de Colombia en Argentina, señaló que no fue notificado sobre el traslado de 22 personas de nacionalidad colombiana a Buenos Aires y que no pueden repatriarlos debido al cierre de fronteras.

Exijo el reintegro de gastos que efectuamos por la estadía (cuarentena obligatoria) y por traslado de los ciudadanos peruanos a Buenos Aires

"Nunca, reitero, ni ahora ni en fecha anterior he tenido contacto ni personal ni telefónico con usted ni con funcionarios de su región. Además no podría ser cierta la afirmación que usted y sus funcionarios usaron aparentemente para movilizar a los colombianos a aceptar su traslado", expresó el embajador en una nota dirigida a Morales.

El gobernador respondió y aclaró que su equipo se contactó con la embajada. "El que quiso desentenderse de sus connacionales es usted", denunció.

Y agregó: "en verdad no hablé nunca con Usted y no lo conozco. Espero no cruzarlo nunca porque las personas que mienten y que son miserables no merecen mi respeto". Además, el gobernador redobló la apuesta y le pidió a la embajada el pago de 445 mil pesos por el alojamiento y alimentación de los colombianos varados.

Además, Morales denunció que 9 de los colombianos transportados ingresaron ilegalmente al país y eran barrabravas del club Deportivo Independiente Medellín (DIM) que habían asistido el 10 de marzo a la Bombonera para el partido que Boca ganó 3-0 por la Copa Libertadores.

Por su parte, la Embajada peruana en Argentina señaló que no solicitó ningún traslado a la provincia de Jujuy. "Al tomar conocimiento de la llegada de estos connacionales, la Embajada del Perú tomó contacto con ellos así como con las autoridades correspondientes, a efectos de asistirlos durante su permanencia en Buenos Aires", declararon.

Rechazo sus mentiras ya que el Cónsul de su país nos expresó "Muchas gracias... quedo altamente agradecido" por todo lo que hicimos en Jujuy.

Rechazo también su actitud miserable para con sus compatriotas:

Morales, en respuesta al comunicado, escribió en redes sociales: "la Embajada del Perú en Argentina miente. Con los mentirosos e ingratos no. Exijo el reintegro de gastos que efectuamos por la estadía (cuarentena obligatoria) y por traslado de los ciudadanos peruanos a Buenos Aires". El monto exigido asciende a 85600 pesos.