El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se expresó el sábado sobre las manifestaciones contra el gobierno nacional y aseguró: "Las marchas me preocupan porque incentivan los contagios".

Cumplidos seis meses del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, que afecta desde marzo a la Argentina, el titular de la cartera sanitaria afirmó en una entrevista con el canal C5N que "entiende el malestar con la economía y con el Gobierno", pero agregó: "Lo que no se entiende es el comportamiento antisocial o anti uno mismo". Más adelante, valoró: "Creo que esta no es la forma, lo que están haciendo no es muy solidario".

Realizaron banderazos en distintos puntos del país contra el Gobierno

Además, el funcionario se expresó en relación con las aperturas anunciadas por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: "Yo tengo una charla respetuosísima con la Ciudad pero no comparto muchas cosas. Sigue siendo una de las ciudades con más incidencia, por lo cual uno se pregunta qué va a pasar en 15 días con las aperturas, qué necesidad hay de meterle más tensión al sistema de salud".

"Si con el Plan Detectar no podemos bajar el número (de contagios) es que está fallando el tema de la circulación. Entonces, no es momento de seguir haciendo aperturas", enfatizó.

Hacia el final de la entrevista, González García se refirió al avance de la pandemia en las provincias y dijo que es "cada vez más preocupante. Hay lugares que están en una situación muy crítica. Salta es uno de ellos, e hicieron muy bien en volver a fase 1. Mendoza y Río Negro también están en situación crítica", concluyó.