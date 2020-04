El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hizo referencia la situación en los geriátricos, acechados por la pandemia del coronavirus.

Tras los contagios masivos en algunas residencias de adultos mayores, el funcionario reclamó extremar los controles.

Es un lugar explosivo porque no solamente están (las personas que integran) el grupo en riesgo mayor, sino que además están todos juntos, con lo cual, claramente el cuidado tiene que extremarse

El titular de la cartera sanitaria indicó, en diálogo con Radio con Vos, que por ello se le solicitó a los ministros provinciales que se profundicen las medidas de prevención para evitar el ingreso del virus a los geriátricos.

“Ayer (por el jueves) hablé con todos los ministros provinciales para que extremen en sus jurisdicciones toda la fiscalización de los geriátricos”, insistió.

El ministro se pronunció así tras conocerse en los últimos días varios casos de contagios masivos en residencias de distintas partes del país. Esos episodios se sucedieron en la Capital Federal y uno de los episodios más alarmantes se produjo en Córdoba, donde se confirmaron 4 muertes y 65 contagios en el geriátrico Santa Lucía de Saldán.

De los 65 diagnosticados como positivos entre el 9 de abril y ayer, 50 eran residentes y 15, empleados o contactos de esos empleados.

González García también manifestó su preocupación por los profesionales médicos que se contagiaron coronavirus e incluso remarcó que la posibilidad de “quedarnos sin gente capacitada para atender a los enfermos” le genera “más miedo” que la eventual falta de respiradores.

Yo le tengo mucho más miedo al problema de que nos quedemos sin gente capacitada para atender a los enfermos que a que nos falten respiradores, que estoy seguro que vamos a tener una cantidad muchísimo mayor

“Hay un factor crítico que es la vestimenta. Ninguna se fabricaba en el país. Lo que hicimos de entrada es, por un lado, salir a comprar todo lo que se podía afuera. Eso no sólo lo hizo la Nación sino sus jurisdicciones, porque lógicamente la ropa de sus trabajadores depende de las jurisdicciones, sean públicas o privada”, indicó.

Por otra parte, el ministro de Salud se refirió a los cuidados que mantiene el presidente Alberto Fernández para evitar contagiarse coronavirus sin interrumpir la intensa agenda que lleva adelante y que se intensificó con la llegada de la pandemia y el agravamiento de la crisis económica.

“Hicimos un protocolo. El Presidente se cuida, pero hay momentos de cercanía con la gente, la gente lo quiere saludar. El otro día, por ejemplo, fuimos al Malbrán y fue muy simpático todo lo que pasó, estaban todos contentísimos, nunca había ido un Presidente, pero después se querían acercar y uno no sabe cómo manejar eso. Así que ha restringido muchísimos sus salidas”, describió.

Sin embargo, seguido reconoció: “Yo no podría decir cuánto se cuida, pero claramente se cuida mucho más. No sé si todo lo que debería, en ese sentido uno a veces aconseja que haga más cosas que uno a veces por las propias circunstancias no hace. Yo creo que todos nos estamos cuidando, además porque estamos dando el ejemplo”.