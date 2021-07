El político y Presidente de la Fundación Pensar Córdoba, Gustavo Santos, dialogó en la pantalla de Canal 10, a través del programa Día 7, y repasó el motivo por el cual se decidió separar las listas de Juntos por el Cambio en la previa de los comicios el próximo 12 de septiembre.

Santos integra una de las cuatro internas de Juntos por el Cambio. El ex Ministro de Turismo de la Nación forma parte de la alianza que tendrá entre sus filas a Mario Negri, Ramón Mestre y Soledad Carrizo para las próximas Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

"Mi lista tiene el apoyo de Mauricio Macri. Es una enorme satisfacción que una emergente política como Soher El Sukaria, tan capaz y tan valiente, sea la compañera de Mario Negri para candidatearse en el senado", afirmó Santos.

Así mismo los pre candidatos a diputados para dicha alianza serán: Gustavo Santos, Soledad Carrizo, Ramón Mestre y Javier Pretto.

"Las PASO no son una encuesta estadística. Vamos a estar todos juntos a partir del 12 de septiembre para dar la pelea que hay que dar, que no está en Córdoba sino afuera. Está contra un sistema que los cordobeses le queremos poner un límite", sostuvo el ex ministro de Turismo de la Nación.