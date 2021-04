Alberto Fernández anunció este miércoles una serie de medidas que endurecerán las restricciones de circulación y actividades no esenciales que entrarán en vigencia desde este viernes y hasta el 30 de abril.

El mensaje presidencial, especificó que las nuevas acciones afectarán de manera obligatoria al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y para el resto del país, invitó a los gobernadores a sumarse al mismo esquema para intentar aplanar la curva de contagios por coronavirus que se aceleró de manera muy notoria en los últimos días.

“Espero que los gobiernos provinciales y municipales fiscalicen las decisiones que tomamos y hagan cumplir las decisiones. Ojalá entiendan que me tienen que acompañar en este momento difícil”, dijo Fernández.

Desde el Gobierno de Córdoba, no hubo ningún pronunciamiento oficial al respecto y los voceros del gabinete consultados extraoficialmente por cba24n.com.ar aseguraron que Córdoba no adherirá al endurecimiento de restricciones y permanecerá, al menos por ahora, con el mismo esquema de restricciones de circulación nocturna que se aplica desde el viernes pasado.

Restricciones

Lo anunciado por el presidente Fernández anoche, incluye restricciones para circulación y actividades no esenciales entre las 20 y las 6 de la mañana; el retorno a las clases virtuales por dos semanas en todo el sistema escolar; la apertura de comercios sólo entre las 9 y las 19 horas y la vuelta a la modalidad de atención nocturna con take away o delivery para los locales gastronómicos.

Además, se suspenden todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se realicen en lugares cerrados.

Por otra parte, el primer mandatario aseguró que las distintas Fuerzas de Seguridad federales como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria, participarán en operativos conjuntos para controlar que las nuevas medidas se cumplan.

Además, personal de las Fuerzas Armadas colaborarán con los diferentes operativos sanitarios.

En Córdoba

De mantenerse la postura del gobernador Juan Schiaretti, en la provincia de Córdoba no habrá cambios en las medidas ya vigentes y por lo tanto sólo se mantendrá restringida la circulación y la actividad nocturna entre las 0 y las 6 de la madrugada de lunes a viernes y entre la 1 y las 6 los sábados, domingos y feriados.

Además, las escuelas mantendrán el sistema mixto de presencialidad y virtualidad alternando una semana cada sistema con el mecanismo de “burbujas sanitarias” en cada curso.