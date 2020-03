JUJUY NO SE TOCA Y LA REPÚBLICA TAMPOCO



Somos muchos, no para de llegar gente, los que vamos a pelear por la República y estamos unidos... No van a pasar por encima de las instituciones tan fácilmente #10MVoyAlCongreso #NoALaIntervencionJudicialDeJujuy pic.twitter.com/dzxcuWpV8H