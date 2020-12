El debate en Diputados respecto al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo continúa en las primeras horas de este viernes, tras 18 horas de debate.

En este contexto, pasadas las 5 de la mañana, fueron muchos los expositores que han tenido su tiempo para expresarse y la cuestión ha sido ampliamente valorada. Luego llegó el turno de los discursos de cierre.

Allí la cordobesa Soher El Sukaria apuntó a defender su postura, contraria al texto. "El debate es ilegítimo. Nos tildaron de antiderechos, y creemos que esta ley no es necesaria para Argentina", graficó.

Del otro lado Brenda Austin, quien comparte interbloque y provincia con una de sus antecesoras, señaló: "Venimos a ratificar la historia de libertad, y a otorgar una más. Venimos a tomar decisiones por nosotras mismas, y emanciparnos del yugo de ese Código Penal que se declaró hace un siglo sin ninguna mujer".

Otra coterránea que se manifestó desde siempre a favor fue Gabriela Estévez, la penúltima voz que se escuchó en el recinto: "Lo traumático es la clandestinidad y el miedo, y debemos sacarle esa mochila a las nuevas generaciones. Las históricas compañeras de la Campaña por el Aborto legal tienen mucho que ver".

Salvo escasos cruces y chicanas, quienes solicitaron la palabra pudieron expresar y hacer valer uno de los espacios más ricos de debate en el país: el mayor órgano legislativo del país.

No faltaron las denuncias, eso sí.

El santafecino socialista Enrique Estévez dijo que "cambiar esta realidad es un acto de justicia social. Tenemos que hacernos cargo, porque el aborto no es un hecho individual, es un hecho social y colectivo. Estamos hablando de un derecho humano del acceso a la salud integral ".

A su turno, el puntano radical Alejandro Cacace expresó que "en San Luis son hospitalizadas prácticamente dos mujeres al día por complicaciones en abortos inseguros. Para protegerlas es que voto a favor de este proyecto".

Posteriormente fue el turno de la chaqueña Elda Pértile, de Acción Chaqueña. La diputada votará en contra y argumentó que "no apoyar este proyecto de ley no me hace no ser feminista o femenina”. "Las mujeres pobres tienen el orgullo de ir caminando y que detrás vayan muchos hijitos", agregó.

Más tarde se expresó Eduardo Bali Bucca del justicialismo bonaerense. "Todos los que estamos en este recinto estamos a favor de la vida. El aborto es un problema de salud pública y de justicia social. No podemos seguir mirando hacia el costado”, señaló. "La interrupción del embarazo debe verse como una cuestión social. Muchas de las mujeres que abortan clandestinamente sufren hemorragias, perforaciones y hasta la muerte. No podemos ser indiferentes”, precisó el diputado.

Continuó con el debate la catamarqueña Lucia Corpacci, del Frente de Todos. “Hace 40 años los abortos se hacían y antes también. El tema es en qué condiciones se hacen y por qué”, expuso. “Cada vez que tomaba la guardia pensaba ‘dios mío, algún día se tiene que legalizar esto’”, dijo la profesional médica.

Karina Banfi, de Juntos por el Cambio, adelantó que apoyará el proyecto. “Somos parte de una revolución porque hay una injusticia. La vida de nuestras abuelas y madres ha sido muy dura. Vamos a seguir batallando por nuestros derechos”, apuntó.

Del mismo sector político, la bonaerense María de las Mercedes Joury enfatizó que "nadie va a estar obligado a abortar. Esta ley le da a las personas gestantes la posibilidad de elegir libremente si quieren avanzar o no con su embarazo”.

En el mismo sentido, Paula Penacca, del Frente de Todos de CABA, señaló que "si votamos en contra de la ley no impedimos los abortos. Si votamos a favor vamos a evitar todas las muertes que se derivan de los abortos clandestinos".

Josefina Mendoza, de la UCR de Buenos Aires, también apoyará el proyecto. "Con este proyecto buscamos poder igualar. Que no solo accedan las que tienen los recursos y la información sino que todas podamos tener un proyecto de vida", expresó.

El bonaerense Walter Correa, del Frente de Todos, adelantó su apoyo al proyecto fundamentando su voto a través de la lectura de un texto escrito por una trabajadora socialista.

Desde el PRO riojano, el diputado Julio Sahad confirmó que votará en contra. "Esta ley no sirve, ofende a los argentinos”, criticó; al tiempo que dijo: "No es el momento de debatir algo que no es urgente".

Federico Fagioli, del Frente de Todos de Buenos Aires, argumentó que "el punto central es que al ser ilegal, la práctica del aborto entonces depende de cuánto podés pagar. El dinero, una vez más, termina decidiendo sobre la vida. Nuestras compañeras se desangran en las guardias de los hospitales". Fagioli apoyará el proyecto.

El radical salteño Miguel Nanni manifestó su rechazo al proyecto. "Hoy es un día para repensarnos y decir que la democracia tiene que ser el camino de la prosperidad y la vida o si es la pobreza y la muerte en la que nos estamos debatiendo", expuso.

La bonaerense Magdalena Sierra, del Frente de Todos, argumentó a favor del proyecto. "Tenemos nuevamente la oportunidad de legislar sobre la realidad. Y esto va a seguir sucediendo más allá de las amenazas de tipo penal o religioso", dijo.

Héctor Stefani, del PRO de Tierra del Fuego, quien en 2018 votó a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, votará esta vez en contra. Su argumento fue a partir de la historia de la madre de un jugador de fútbol que, siendo adolescente, no recurrió al aborto.

Gladys Medina, diputada tucumana del Frente de Todos, opinó en contra del proyecto. En tal sentido, señaló que seguirá los "valores" de su provincia, que es "un ejemplo de la defensa de la dignidad de la vida".

Emiliano Yacobitti, de la UCR CABA, votará a favor de la iniciativa. "Los abortos se realizan. La diferencia es la consecuencia que tienen para las mujeres", precisó.

Ayelen Sposito, del Frente de Todos de Río Negro, dijo que va "a defender este proyecto no sólo como médica sino también como una militante transfeminista. Por la voz de todas las mujeres invisibilizadas por años”.

Hernán Berisso, del PRO Buenos Aires, fustigó el proyecto porque "no es razonable". "Tiene contenido político", deslizó.

Graciela Caselles, del Frente de Todos de San Juan, votará en contra del proyecto. En tal sentido, indicó que "hoy el ser mujer, el ganar espacios no nos lleva a irnos por fuera de lo que somos como mujeres. Una de nuestras características fundamentales es proteger es ser madre, es cuidar, abrazar”.

Eduardo Brizuela del Moral, del Frente Cívico y Social de Catamarca, adelantó que votará en contra. "El proyecto en debate no difiera mucho del de 2018. La esencia de la cuestión es resolver desde cuándo se considera hay vida en el ser humano", opinó.

Lucas Godoy, del Frente de Todos de Salta, dijo que la discusión sobre el aborto debe quedar por fuera del Código Penal, por ello, consideró estar en contra de la acción del aborto pero que esto sucede y no se la debe tratar, a quien realiza esta acción, como una criminal. Godoy apoyará el proyecto.

El santafecino Albor Cantard, de la UCR, felicitó a la Cámara por el respeto en el debate. Luego, argumentó en favor del proyecto apoyándose en su militancia universitaria y en datos respecto a la cantidad de abortos clandestinos que existen por año en el país.

Danilo Flores, del Frente de Todos de La Rioja, dijo que no se puede habilitar el aborto en nuestro país de acuerdo a las leyes que rigen en Argentina. Votará en contra.

Luis Pastori, de radicalismo de Misiones, adelantó que votará en contra. "El fondo a la cuestión es el derecho a la vida. No es un tema religioso. El Papa Francisco dijo que no es un tema religioso sino humano", opinó.

Cristina Álvarez Rodríguez, del Frente de Todos de Buenos Aires, apoyó el proyecto señalando que celebra "la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar estos dos proyectos. Celebro que haya un Estado presente que acompañe a todas las personas gestantes, decidan o no maternar".

Claudia Ormachea, de la misma fuerza política, opinó en sintonía con su antecesora en el debate. "Nadie quiere pasar por la experiencia del aborto. No sólo provoca muertes en las mujeres, sino también problemas de salud que pueden ser evitados".

Enrique Lacoste de la UCR de Entre Ríos, apoyará el proyecto de ley "porque establece un derecho". "En lo personal no estoy a favor del aborto, pero voy a apoyar este proyecto, porque aquí no se viene a legislar en función de los intereses personales", culminó.

Tras la alocución de Lacoste, el titular de la Cámara, Sergio Massa, pidió que los diputados respeten el tiempo que les era permitido hablar dado que, de lo contrario, se atrasará toda la votación.

Luego fue el turno para expresarse de Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos neuquino, quien apoyará el proyecto. "Las Socorristas en Red de Neuquén me informaron que este año han atendido a mil mujeres que buscaban interrumpir embarazos no deseados", comenzó. "Por mandato popular, por convicción, en reconocimiento a la lucha de las mujeres y porque no es más ni menos que un avance trascendente en una de nuestras banderas que es la justicia social, voy a apoyar este proyecto", opinó.

Waldo Wolff, del PRO Buenos Aires, también apoyará el proyecto. "Hoy muchos de nosotros dejamos de hacer un escrutinio moral sobre la mujer y es ella la que se decide sin que le preguntemos si tuvo consentimiento a la hora de tener sexo o no", argumentó. "Siempre fui muy respetuoso de los celestes, siendo alguien que vota por la despenalización", finalizó.

Alejandra Obeid, del Frente de Todos de Santa Fe, opinó: "Pude entender que lo que pensamos cada uno no puede nublar nuestro compromiso de legislar para la ampliación de derechos”. Al tiempo que remarcó su apoyó al proyecto.

Carlos Fernández, de la UCR de la provincia de Buenos Aires, reconoció que "estamos frente a un problema de salud pública pero también de desigualdad. Al nacer nos toca un codigo postal y ese lugar de nacimiento marca el acceso a educación, acceso a recursos y eso marca una desigualdad". "Voto porque sea ley", concluyó.

La correntina Nancy Sand, del Frente de Todos, no apoyará el proyecto. "Se debe reconocer el derecho a la vida y defenderlo", opinó. "El camino es el de la protección a los vulnerables, a quienes no pueden manifestar por sí mismo si quieren vivir o no", agregó.

Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos de Buenos Aires, adelantó que su voto será favorable al proyecto. "Las mujeres abortan hace miles de años, independientemente de su clase social, religión, creencias e incluso a sabiendas del riesgo de muerte. Por lo tanto, la discusión es si será clandestino o legal", argumentó.

Itaí Hagman, del Frente de Todos de CABA, votará a favor. "Esta ley no se trata de la legalización caprichosa de una ideología extraña, sino de prácticas y comportamientos que ya fueron legitimados por la sociedad", manifestó.

Alcira Figueroa, del Frente de Todos en Salta, remarcó su apoyo a la normativa. "Muchas veces la sociedad nos mete miedos y culpas y se quedan con nuestro dinero"., enfatizó. "Llegó la hora de las mujeres y la mternidad será deseada o no será", finalizó.