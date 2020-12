Este miércoles continúa la segunda jornada de debate en comisiones de la Cámara de Diputados en el marco del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentada por el Ejecutivo Nacional que busca llegar al recinto el próximo 10 de diciembre.

VER: Los principales puntos del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo

Por la mañana, de 10 a 13, expusieron: Diana Maffia, Soledad Deza, Andrés Domínguez, Víctor Urbani, Leda Guzzi, Aída Kemelmajer de Carlucci, a favor, y Aníbal Bakir, Nicolás Laferriere, Martín Olivera, Néstor Sagués, Gustavo Carrara, Ma. Angélica Gelli, en contra.

VER: Continúa el debate por la IVE en el Congreso: argumentos a favor y en contra

Por la tarde, desde las 14 y hasta las 19, los expositores son:

A favor: María Belén Carcedo, Paola Bergallo, Myriam Bregman, Carolina Comaleras, Roberto Gargarella, Natalia Gherardi, Marisa Herrera, Cecilia Ousset, Sonia Tarragona, Magui Fernández Valdez.

En contra: Mirian Andújar, Jorge Aquino, Margarita Bosch, Siro de Martini, María de Urraza, Ségolene Du Closel, Pablo Garat, Débora Rainieri, Gisela Reynaga, Fernando Toller.

Argumentos a favor

Paola Bergallo

La Dra en Derecho e investigadora del Conicet manifestó que "es importante legislar basándonos en evidencia porque los derechos están en juego".

Así, señaló: "A principio de siglo se hablaba de esperar por el camino de la igualdad, que era inexorable. Venimos esperando hace casi 100 años por nuestros derechos"

"En los últimos 25 años la legislación del mundo es liberalizadora. En la mayoría de los países del planeta se adopta la legislación que estamos discutiendo", concluyó.

María Belén Carcedo

La médica general y de familia, miembro de la Red Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, dijo: "Hoy como en el 2018 decidimos sacar del closet las historias que vivimos en la atención médica directa, cara a cara".

"Vemos que instituciones patriarcales deciden sobre la mujer. Somos más de 2 mil profesionales en un sistema de salud que por criminalizar, expulsa", sentenció durante su exposición.

Así, dirigiéndose a los diputados, expresó: "La responsabilidad de ustedes, estimados diputados y diputadas, es legislar por la salud de las personas. El aborto tiene que salir del Código Penal".

Brindando cifras, la médica indicó que "en 2018 hubo 35 muertes por aborto y cerca de 48 mil personas tuvieron que ingresar al sistema de salud por abortos inseguros (...) Forzar niñas a maternar es considerado tortura y el 80% de esos embarazos es por abuso intrafamiliar".

Luego, concluyó: "Este proyecto habilita el deseo. Las dificultades de acceso a abortos no punibles hoy tiene que ver con falta de capacitación, de insumos y de acceso a la información de las mujeres".

Myriam Bregman

LA abogada y diputada de CABA, por el PTS/ Frente de Izquierda manifestó: "Escuchamos cosas como que el aborto legal no es producto de la lucha del movimiento de mujeres sino una imposición del FMI. No nos subestimen".

Así, indicó: "Nosotras que exigimos que las iglesias no tengan injerencia en nuestros derechos. Basta. Iglesia y Estado asuntos separados (...) La lucha de las pioneras sirvió de puente con la marea verde de la nueva generación".

Sobre el movimiento feminista, la política señaló que "esa marea verde marca un antes y un después, porque ya no se trata sólo de aborto legal sino de todos los derechos (...) No queremos más penas ni que se deje sin acceso con la objeción de conciencia".

Y finalizó su exposición diciendo: "Por las que murieron, por las que quedan con lesiones graves. Porque no queremos escuchar mas 'sáquenme lo que me puso este viejo', porque los derechos se ganan en el Congreso pero se conquistan en las calles. Que sea Ley!".

Argumentos en contra

Jorge Aquino

El biólogo, Doctor en Medicina y Profesor Asociado de la Universidad Austral, habló de embriones y genética: "No hay objeción de conciencia real. ¿Qué médico que no quiere matar a un inocente va a derivar para que lo haga otro?".

Aquino habló sobre "falencias" del proyecto porque "se ve desprotegida la persona por nacer". Así, amplió: “El presente proyecto de ley es tan malo como el de 2018. Permitirá legalmente atentados contra la vida de seres humanos hasta el noveno mes por cualquier motivo de salud, incluso social".

"La individualidad (del embrión) es independiente de la viabilidad”, dijo y expresó: "Quiero evitar que muera una mujer incluso si quiere realizarse un aborto".

"En la tercera semana de vida el embrión produce su propia sangre (...) Si nos conduele que un animal sufra, cómo no tenemos empatía por ese ser humano", manifestó.

Mirian Andújar

La abogada y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo indicó: "La pregunta es qué vida elegimos proteger. Evidentemente no es la vida humana inicial".

Y continuó: "En este proyecto no se defiende la vida humana, sino la libertad de la mujer (...) Nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Pero no tenemos derecho a decidir ni sobre el cuerpo, ni sobre la vida de un individuo distinto a nosotras, como es el caso del hijo por nacer".

La letrada, además, dijo: "No hay ninguna evidencia que la legalidad o ilegalidad modifique la mortalidad materna porque la mayoría son consecuencia de causas obstétricas directas. No es cierto que sean por aborto inducido".

"Cuando la libertad suprime la vida es una libertad que se termina suprimiendo a si misma porque para ser libres antes tenemos que ser seres vivientes", concluyó.

Siro de Martini

El Doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA cuestionó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y consideró que "nunca es un buen momento para tratar un proyecto de aborto, pero menos en vísperas de la Inmaculada Concepción de María y en un mes dónde los argentinos nos preparamos para pasar una Navidad de paz, amor y unidad".

Además puso en duda el fallo F.A.L: "Básicamente es un fallo hecho para tratar de asustar a los médicos, si ustedes leen F.A.L. es eso".

"Un proyecto que convierte el delito de aborto en un derechos que se extiende hasta el momento mismo del nacimiento de niño o niña, hasta el momento en que el bebé está asomando su cabeza y su cuerpecito en la sala de parto. En ese período de 9 meses existiría derecho a matar", dijo.

Y amplió: "No se puede ser más o menos persona. No existen categorías de personas (...) Este proyecto crearía una nueva categoría de personas: las personas no deseadas, que no tendrían derecho a la vida".

"El proyecto abarca también a las mujeres burguesas (...) es de este sector de donde provienen la mayor parte de los abortos, no de las mujeres humildes" "implica una clara discriminación entre hijos deseados e hijos no deseados", manifestó.

Y se preguntó: "¿Esto es un movimiento internacional a favor del aborto? Por supuesto, no hay ninguna duda. ¿Que hay fondos destinados para esto? Ninguna duda", manifestó y despidió su exposición con "Feliz Navidad".