Luego de reiterar que el paquete de leyes aprobado anoche en la cámara de Diputados significa "la reforma estructural más grande de la historia", la cual -según sostiene- quintuplica la reforma del Estado aplicada por Carlos Menem, el mandatario adelantó que la próxima semana anunciará la llegada de Federico Sturzenegger al gabinete.

Milei explicó que la primera etapa de su plan económico está cumplida tras la "consolidación del déficit cero" y señaló que se abre otro periodo en su gestión: “Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la emisión cero, se viene el cambio de régimen monetario”.

"Ahora, en la medida que los números fiscales empiecen a mejorar nuestro programa implica bajar impuestos y eso nos permitiría enlazar nuestro plan con la etapa 3 que es empezar a crecer fuertemente".

Para esta nueva etapa, Milei expresó que los cambios propuestos en Ley Bases no son suficientes y en ese sentido le puso fecha a la llegada del expresidente del Banco Central de Mauricio Macri: “Vienen más reformas estructurales, la semana que viene hacemos el nombramiento de (Federico) Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama “Ley de Hojarascas”, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico”.

Salarios y jubilaciones

Milei defendió su gestión luego de 200 días de Gobierno y ante las críticas por la caída de diversos indicadores económicos: "El logro es enorme. Hay mucho por hacer, no tengo dudas. Pero si miro el salario real está arriba de noviembre y en los dos últimos meses ha crecido. Si tomas las jubilaciones también están creciendo. Es más, en dólares, se duplicaron".

Respecto al bono para jubilados del mes de julio sobre el que aún no hay anuncios, el presidente fue tajante: "El bono es discrecional. nosotros tenemos que ser serios y solamente va a haber bono en función de como vienen los números fiscales. No vamos a engañar a la gente dándole cosas que no hay y terminando en emisión monetaria".

Reducción del Impuesto PAIS: “en agosto”

En referencia a la promesa del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la reducción del Impuesto País si se aprobaba la Ley Bases, Milei explicó: "Efectivamente, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de eso se empieza a aplicar la reducción. Hay cuestiones operativas que resolver, imagino que podrá ser en agosto".

Inflación

Consultado sobre la posibilidad de que la inflación de junio supere a la última medición de mayo, como producto del aumento de tarifas, Milei negó esa posibilidad aunque señaló que "lo que estamos teniendo es una recomposición de precios relativos y eso no es inflación".

"Están todos ansiosos con la inflación. Ahora, si tomás cualquier reportaje mío y te decía que bajar la inflación tardaba 18 o 24 meses. Y recién vamos 6 meses".

