El referente de organizaciones sociales Juan Grabois criticó al Gobierno Nacional tras la compra de alimentos con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

"Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres", criticó por redes sociales.

Polémica por sobreprecios en alimentos comprados por Desarrollo Social

Y apuntó: "confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable".

Tras la polémica, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo se justificó y dijo: "acá no hubo corrupción. Lo que hay es proveedores que están vendiendo productos a determinados precios, que nosotros queremos que bajen y tenemos que cubrir una demanda que es inédita".

"Convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de 8 a 11 millones de personas", agregó.

Y declaró: "los productores se plantaron, y frente a la necesidad de llevar de verdad a todos, se decidió comprarlos por encima del precio testigo".