El diputado nacional y candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio (JXC) Luis Juez, ganador de las PASO en nuestra provincia, manifestó este lunes al referirse a la derrota de la lista de Mario Negri-Gustavo Santos, respaldada por el expresidente, que Mauricio Macri "se equivocó" al pretender imponer candidaturas en la provincia.

Macri había intentado imponer una sola lista de JXC en Córdoba, con Negri para senador y Santos para diputado, que fue rechazada por otros socios políticos locales de ese espacio, y finalmente dirimió en internas con cuatro listas, con el triunfo electoral de la conformada por Juez (Frente Cívico) para senador y Rodrigo de Loredo (UCR) para diputado.

"Lo de Macri fue desafortunado. Le dije que se había equivocado en tratar de imponer un criterio en Córdoba. La política no es un capricho y los cordobeses no son tontos", manifestó Juez en declaraciones a la prensa.

“Camino, escucho, recorro, yo olfateaba que al cordobés no le gustan las imposiciones y me pareció raro que Macri no estuviera asesorado de cómo funciona el electorado cordobés. A la gente no le gusta que la empujen y está bien que así sea”, recalcó.

El diputado nacional ponderó a la dirigencia local del PRO, al sostener que "se pararon frente a quien había sido su presidente y le dijeron, esto es lo que queremos en Córdoba y a partir de esa actitud hemos armado una lista competitiva, con autonomía y con mucha actitud, con mucho color y olor local; eso también la gente lo ha valorado ayer".

Asimismo adelantó que a la dirigencia nacional va a plantear "un Cambiemos más federal", al afirmar que "nosotros le criticamos defectos al kirchnerismo que también nosotros los tenemos".

"En la Mesa Nacional de Cambiemos no hay un dirigente del interior", reprochó, al considerar que hay que debatir una agenda federal: "Necesitamos hablar del por qué el boleto en Córdoba es el más caro del país, por qué la electricidad es la más cara del país, por qué los subsidios se los quedan el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires".

Respecto a las expectativas para las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo a partir del triunfo electoral, el ex intendente capitalino (2003-2007) manifestó que "si somos inteligentes y sabemos administrar nuestras vanidades creo que tenemos chances".

El espacio de Juntos por el Cambio (JXC), que compitió en internas con cuatro listas, se impuso en las elecciones PASO en Córdoba, en tanto la boleta más votada fue la encabezada por Juez (Frente Cívico), para senador, y de Loredo (UCR) para diputado, venciendo de esa manera a la lista de Negri-Santos, respaldada por Macri.

Escrutado el 99,32% del total de los votos, JXC logró el 47,55% (864.380) en la categoría para diputados nacionales y el 47,80 (869.130) para senadores, que resulta del conjunto de las cuatro listas: "Cambiando juntos", Juez y De Loredo, con el respaldo de la titular del PRO Patricia Bullrich y del senador Martín Lousteau, obtuvo el 57,47% (senadores) y 58,60% (diputados); "Juntos por Córdoba, Negri (UCR) y Santos (PRO), 36,17% y 35,03%; "sumar", Javier Bee Sellares-Laura Sema, 3,70 y 3,62%; "Democracia Social", Griselda Baldata-Dante Rossi, 2,64% y 2,73%.

El frente Hacemos por Córdoba (HXC), que lidera el gobernador Juan Schiaretti y que tiene como eje conductor al Partido Justicialista (PJ), con la lista encabezada por su esposa, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, hija del fallecido gobernador José Manuel de la Sota, obtuvo 24,44% y 24,56 de los sufragios.

El Frente de Todos (FDT), encabezado por el senador Carlos Caserio y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill, en tanto, cosechó 10,90% y 10,92%.