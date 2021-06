En diálogo con el programa Día 7, el diputado nacional de Juntos por el Cambio se despachó contra el gobierno de Alberto Fernández al que criticó por el manejo de la pandemia y, particularmente, por el tema vacunación.

Además, apuntó contra la Nación por el acto homenaje a los fallecidos por Covid -19 que tuvo lugar el domingo en Buenos Aires: “El aprovechamiento del dolor, de la muerte para tratar de montar una escena, me genera un fastidio”, arrancó.

Horas antes, el referente del Frente Cívico había sido noticia por sus dichos en medios porteños contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre quien había señalado: “Cuando lo veo, me dan ganas de cagarlo a trompadas”.

En su paso por Día 7, lejos de arrepentirse, agregó sobre Cafiero: “Es un chetito, un pibe que no tiene ninguna cualidad, que no tiene 100 metros de pavimento. Es un tipo que no sabe nada de nada, canchero, porteño, arrabalero, atropellador…”.

Fiel a su estilo verborrágico, el futuro candidato a senador de la oposición también se refirió al equipo que acompaña a Fernández en el gobierno: “Tiene un gabinete muy berreta Alberto Fernández, de gente inexperta, con pocas luces, con poca capacidad para resolver problemas”.