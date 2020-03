Juez sobre Llaryora: "se quedó corto con el diagnóstico de la Ciudad" by cba24n.com.ar

Tras la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, Martín Llaryora brindó un extenso discurso de dos horas sobre la situación de Córdoba y los planes a futuro.

El exintendente Luis Juez opinó en Pensavalle Informa sobre la exposición. "Como estuvo callado 81 días se le ocurrió el domingo hablar todo", ironizó.

Passerini: Llaryora hizo un "diagnóstico crudo, pero real"

No obstante, el dirigente de Juntos por el Cambio coincidió con las críticas que hizo el intendente peronista a la anterior gestión. "Creo que se quedó corto con el diagnóstico de la ciudad que recibe", acotó.

Y agregó: "me hubiese gustado tener más precisiones sobre el contrato de la basura, la situación del ESOP y del transporte, No puede ser que el único logro sea que el boleto no aumente".

Sin embargo, Juez resaltó que el intendente cuenta con el apoyo del Gobierno de Córdoba y Nacional. "Es mucho más fácil describir un plan de obra porque tenés como te lo financien", explicó.

"La ciudad está destrozada, esto hay que decirlo. El abandono que tiene la ciudad de Córdoba es similar a lo que nosotros nos tocó después de la gestión de Germán Kammerath", argumentó.

