Luego de que la Municipalidad de Córdoba decidiera no renovar los contratos de 117 empleados municipales, desde el Suoem convocaron a una protesta que se desarrolla desde las 9:30 en la sede de Tribunales de Faltas ubicada en calle Avellaneda.

Inicialmente, la medida fue convocada porque a trabajadoras de la repartición les descontaron el adicional por función laboral. Conocidas las caídas en los contratos, se sumó el reclamo por la cesantía en contexto de pandemia, según explicó el vocero del gremio, Damián Bizzi, a radio Universidad.

"Nos enteramos a través de las notificaciones que fueron llegando a los distintos trabajadores y trabajadoras en la noche del lunes. Haremos un relevamiento para determinar la cantidad y a qué sectores pertenecen", afirmó.

El sindicalista destacó que pidieron una mesa de diálogo con el Ejecutivo que hasta el momento no tuvo respuesta. "Queremos hablar con las autoridades comunales y no hemos tenido la posibilidad porque no se han vuelto a sentar. Solicitamos una audiencia con el intendente el viernes pasado y no tuvimos ningún tipo de respuesta. Como la mesa de diálogo se vio interrumpida por decisión unilateral del Ejecutivo municipal no pudimos discutir absolutamente nada", dijo.

"Este martes se vencían los contratos, y normalmente si no había una falta grave se renovaban automáticamente. En esta situación de pandemia, nunca nos imaginamos que iban a dejar sin trabajo a la gente", lamentó Bizzi.

E indicó que a pesar de la promesa del Ejecutivo era no recortar en educación y salud, "los que primero llegaron eran de medicina preventiva, de auxiliares de escuelas, de las áreas sociales, pero hoy haremos un relevamiento para tener una información más acabada de qué reparticiones son y quiénes son", concluyó.