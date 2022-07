La caída de Milei beneficia a Juntos por el Cambio, según las encuestas

Los últimos 30 días de la opinión pública dejaron un par de datos clave: luego de una temporada ascendente, el líder de Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, registró un diferencial desfavorable de imagen (es decir, mayor negativa que positiva) y se estancó en términos de intención de voto en el promedio de las encuestas.

¿Qué escenarios pueden abrirse si su caída en imagen termina trasladándose a una merma en intención de voto de cara a 2023?

Un repaso de las encuestas más recientes permite trazar algunas hipótesis al respecto. Según la última medición de Zuban Córdoba & Asociados, LLA cede casi 4 puntos porcentuales de intención de voto (pasa de 20,2% a 16,4%), merma que favorece a Juntos por el Cambio (JXC pasa de 30,6% a 34,7%), en tanto que el Frente de Todos (FDT) insinúa una mínima suba de 27,8% a 28,6% (gráfico arriba). También caen los indecisos (de 16,8% a 10,9%), mientras que suben levemente la izquierda y otras opciones.

En la misma línea, la serie evolutiva de encuestas de Opinaia también muestra un relativo descenso libertario (de 23% a 19%), capitalizado principalmente por JXC (pasa de 28% a 32%), mientras que el FDT sigue estable en 26% y la izquierda en 3%. También insinúan una baja los indecisos (de 16% a 14%), mientras que el peronismo no K pasa de 4% a 6% (gráfico arriba). Estas dos encuestas, que son las que más se acercan al promedio de las últimas 10 mediciones de la variable intención de voto, plantean un escenario en el que JXC deja de perder electores a manos de Milei y se ubica entre 29% y 32%, escoltada por el FDT (entre 27% y 30%) y con LLA en torno a la mitad (15%) del caudal de las dos coaliciones.

Por su parte, la serie de Synopsis se desvía sensiblemente del promedio, ya que ubica a JXC bien por encima del 30% y al FDT por debajo del 25%. También se desvía en otro dato clave: en el evolutivo de abril a junio, las variaciones de las tres fuerzas principales son estadísticamente no significativas, si bien junio perfila una leve merma libertaria respecto a mayo (cede de 19,1% a 17,6%), y JXC insinúa una suba (pasa de 34,6% a 36%; gráfico arriba).

Pese a ese desvío, la encuesta de Synopsis aporta datos interesantes sobre el perfil opositor. Entre los potenciales votantes de JXC, casi 80% considera más importante que pierda el candidato del oficialismo, por encima de otras consideraciones; apenas 17,5% le asigna más importancia a que gane el candidato de su preferencia (gráfico arriba). Esto confirma que la identidad de JXC es básicamente negativa, es decir, anti-peronista y anti-kirchnerista, más que un perfil propositivo.

Para más datos, dentro del campo opositor casi 88% le da más importancia a que JXC se mantenga unido, muy por encima de quienes valoran que defina una identidad, que rondan el 10% (gráfico arriba). Esto es consistente con el dato anterior: lo que amalgama a la coalición opositora es su carácter de antítesis del oficialismo.

En este punto, surge una diferencia clave entre JXC y LLA: entre el casi 18% que se inclina por votar libertarios, casi 54% valora como más importante que gane el candidato de su preferencia, mientras que alrededor del 40% le asigna más importancia a que pierda el candidato del oficialismo.

Esto delimita el porcentaje de voto útil que podría migrar desde los electores potenciales de Milei hacia JXC: 4 de cada 10, mientras que los casi 6 restantes permanecerían dentro de LLA. En síntesis, del análisis de estas encuestas surge que una merma en la intención de voto de Javier Milei sería capitalizada principalmente por JXC, que recuperaría una brecha de ventaja sobre el FDT. Sin embargo, existe un límite en la transferencia potencial entre LLA y JXC, pues más de la mitad de los electores libertarios privilegian al candidato de su preferencia por encima de la posibilidad de derrota del oficialista.

Finalmente, una merma libertaria no parece tener, en principio, mayor impacto sobre el caudal de la izquierda y del peronismo no K: las variaciones que se insinúan no son estadísticamente significativas, por lo que las chances de consolidación una “cuarta vía” electoral requieren de un escenario mucho más abierto.