Desde su arribo a la Casa Rosada, Alberto Fernández abandonó el hábito de décadas que le generaban sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Sin embargo, dentro de su gira europea, cumplió este jueves con una invitación del Instituto de Estudios Políticos de París, donde brindó una conferencia magistral denominada “¿Qué futuro hay para las relaciones entre América Latina y Europa? La perspectiva argentina”.

Con la noción catedrática desplegada, adujo que es necesario “darle mayor igualdad a sus sociedades”, porque “nadie puede sentirse digno ante la pobreza”. No le escapó, a su vez, a subir la apuesta sobre la despenalización del aborto.

Y apuntó: “Tenemos la avenida más larga y la más ancha del mundo, además del río más ancho del mundo. Me enteré que tenemos la mejor lana del mundo, tenemos al mejor jugador del mundo, que es Messi, y tuvimos al mejor jugador del mundo, que fue Maradona... pero tenemos un 40% de pobres. Nada de eso sirve para calmar la vergüenza y el dolor como sociedad que da la pobreza”.

Desplegando su discurso, remarcó que “amo América Latina y me duele lo que le pasa. Le pasa la desigualdad, la falta de libertades, yo la quisiera integrada”, y habló de Argentina: “Nunca debemos olvidar lo que nos pasó como país. Tuvimos nuestros centros clandestinos de detención, tenemos nuestros desaparecidos, tenemos nuestros torturados, tenemos nuestros muertos, tenemos nuestros exiliados".

Pero también fue tajante respecto a la situación de Chile. Pidió “preservar la institucionalidad”, recordó su llamado al presidente Sebastián Piñera y dijo que “no se justifica un alzamiento contra la democracia”.

Pero aclaró: “Cuando me invitan a clases como ésta en el exterior, solían hablarme del milagro chileno. ‘¿De qué me estarán hablando estos tipos?’, me decía. Chile crecía, pero fue durante décadas fue el país más desigual de América Latina. Yo les decía: ‘El milagro es que los chilenos no reaccionen, que no adviertan lo que les está pasando’. Un día se dieron cuenta, y reaccionaron como reaccionaron”.

Consideró que la revuelta social en el país vecino “es un llamado de alerta” y consideró que “no es muy distinto a lo que pasó en Ecuador o Colombia”.

A propósito de la designación de Ricardo Alfonsín en la Embajada española, habló de su padre, Raúl: “Alfonsín no era peronista, pero merecía serlo”.