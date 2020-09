Este viernes, el presidente Alberto Fernández presentó el programa Acompañar que brindará acompañamiento integral y asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género en todo el país.

En ese marco, el mandatario se refirió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz: “Le pedimos que se ocupe y solo recibimos silencio”.

En tal sentido, el Presidente aseguró que ve "con preocupación que en el Estado federal, dos de los tres poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) ya han avanzado en implementar la Ley Micaela, en respetarla y en generar conciencia de la igualdad y los derechos de la mujer, y sin embargo esa rémora la tenemos aún en el Poder Judicial, lamentablemente”.

“Le hemos pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia (Rosenkrantz) que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”, se quejó, y recordó que "en el siglo XXI no hay posibilidad de hacerse los distraídos frente a la desigualdad que la sociedad impone en virtud del género”.

El mandatario afirmó que “es muy importante que la Justicia entienda el problema del que estamos hablando, ya que son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios. Si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse que tiene algunos, entonces tenemos un problema”.

Más tarde, en un programa radial, Fernández dijo: "Podría hacerme el distraído y llenar las vacantes con jueces que me cayeran simpáticos, pero no es lo que hay que hacer, hay que poner jueces probos, dignos y capaces. Si yo quiero ser juez tengo que rendir un concurso, hay un temario en ese concurso. Estos tres jueces nunca fueron al Senado para que dijera si estaba de acuerdo o no con que se los designara en esos cargos”.

La respuesta de la Corte Suprema de Justicia

“Desde su creación ha llevado adelante un proceso de sensibilización en Perspectiva de Género y capacitación de Violencia Doméstica, Debida Diligencia, Delitos sexuales en contextos de crímenes de Lesa Humanidad, Trata de personas con fines de explotación sexual, Factores e Indicadores de Violencia Doméstica, Lenguaje y Género, entre otras actividades", indicó el comunicado de la Corte Suprema, elaborado por la titular de la Oficina de la Mujer, la jueza Elena Highton de Nolasco, y difundido por la presidencia del máximo tribunal, a cargo de Carlos Rosektrantz.

En esa línea, el comunicado sostuvo que "en los fundamentos del proyecto de la Ley Micaela (1776-D-2017) se resaltó la importancia de este taller elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí mismo se menciona que el taller, además de ser utilizado para los Poderes Judiciales, lo fue ‘para la capacitación de personal legislativo, fuerzas de seguridad, docentes, abogadas/os de la matrícula, y por lo tanto podrían constituir una base sobre la que los organismos podrían trabajar, haciendo algunas adaptaciones".

Respecto de las capacitaciones para los poderes judiciales de todo el país, Highton aclaró que “la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación articula las actividades de capacitación, de investigaciones, registros y transversalización, con todas las jurisdicciones del país. A tal fin ha celebrado convenios con las mismas y ha modelizado la creación de estas Oficinas, que funcionan en la mayoría de las provincias. En la prosecución del objetivo de capacitación, una vez diseñados los talleres, se formó equipos de replicadoras y replicadores en cada jurisdicción. En el año 2016 se habilitó el aula virtual de la Oficina de la Mujer, para impartir los talleres en todo el país”.

En tanto, sobre el impacto que tuvieron los talleres, la magistrada aseguró que "en el año 2017, antes de la sanción de la Ley Micaela, la Oficina de la Mujer propuso al Sistema de Naciones Unidas de Argentina una evaluación de impacto del taller de Perspectiva de Género, proyecto inedito en el mundo. (...) El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) llevó adelante la evaluación, cuyo informe se encuentra alojado en la página web de la OM. En dicho estudio, en cuanto a los ‘Indicadores de evaluación subjetiva sobre los talleres’ se arriba a la conclusión de que ‘la problemática de género ingresó a la agenda de la población del Poder Judicial. Las tasas de intención de recomendación son sensiblemente más altas que otros indicadores, alrededor del 88% para las mujeres y el 86% para los varones, lo mismo que la capacidad del taller de instalar los temas de género como relevantes para la vida del día a día’.”

Por último, el comunicado resaltó: “En un reciente documento publicado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, titulado “Administración de Justicia y Perspectiva de Género”, en su página 10 consta que ‘Desde el año 2010, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta en todo el país el Taller de Perspectiva de Género. Las Oficinas de la Mujer y de Género provinciales han implementado también sus propios planes de capacitación, ajustados a las realidades locales’”.