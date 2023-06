La elección transcurre con normalidad en Córdoba: qué dijeron los candidatos

El diputado nacional Mario Negri votó a las 9 de la mañana en la escuela Juan Zorrilla de San Martín.

“Acá se juega si hay alternancia o no. Los cambios pueden ser tranquilos, en paz, no tienen que ser traumáticos. Hay que pensar que son para mejor. El resultado de Córdoba, si es como lo que nosotros hemos luchado, será muy grande. Somos la segunda provincia del país, el impacto es mayúsculo”, expresó.

Además, el dirigente radical habló sobre por qué no se postuló como precandidato a diputado. "Mi criterio era seguir lo que hicimos en la provincia y en la ciudad, que era tener una lista única, veníamos de 24 años de diferencias en la oposición. No se pudo dar, con mi tranquilidad y mis convicciones decidí no participar”, expresó.

Por primera vez desde 2011, Mario Negri no será Diputado: tuvo una banca 24 años

“Podría haberlo hecho, estuve invitado a hacerlo en ambas listas, en lugares muy importantes, pero esta fue mi decisión. Yo de la política no me retiro, es parte de mi vida", agregó.