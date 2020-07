La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó que le dio positivo el test de COVID-19.

"Hola, quiero decirles a todos los vecinos y vecinas de Quilmes que el secretario de Salud del Municipio me confirmó que el hisopado que me hicieron dio positivo en Covid-19. Quiero decirles que a pesar de tener síntomas me encuentro bien, estoy aislada hace 48 horas", expresó la intendenta a través de redes sociales.

La intendenta remarcó que “como dijimos en más de una oportunidad, el virus no es culpa de nadie y cuidarnos es tarea de todos".

"Voy a mantenerme aislada durante un tiempo como indica el protocolo sanitario. Mientras tanto seguiremos trabajando desde casa por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes”, afirmó Mayra Mendoza.

Mendoza también confirmó que varios funcionarios con la que tuvo contacto estrecho realizarán la cuarentena de manera preventiva.