Este miércoles, la Legislatura de Córdoba trata el nombramiento de Juan Manuel Delgado como nuevo Fiscal General de la provincia.

Esta semana terminó el debate en comisión dónde las acusaciones apuntaron a su cercanía al gobierno provincial en su rol de Procurador del Tesoro. En tanto que la oposición también hizo referencia a su relación con la agrupación católica Portal de Belén.

"Tengo un límite que es la ley orgánica del Ministerio Público y los códigos procesales, para apartarme cuando mi imparcialidad o independencia esté en juego. Pero no tengo compromiso político, no le debo nada al Gobierno de Córdoba. Soy un técnico en derecho, mi capacidad es técnica. Vivo y he vivido siempre de la función privada, nunca del Estado", dijo por su parte Delgado.

VER: "No le debo nada al Gobierno de Córdoba, viví siempre de la función privada"

Por otra parte evitó pronunciarse sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo debido a que podría tener que pronunciarse en ante algún litigio futuro.

Delgado se desempeña en el ámbito privado desde 1994. Además, es docente en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Nacional de Córdoba. En mayo de 2019, fue designado Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba.