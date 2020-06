Los subsidios al transporte en el interior del país fueron tema de polémica en el peronismo de Córdoba y entre la oposición.

Esta vez, Olga Riutort y Juan Pablo Quinteros, concejales opositores de la ciudad de Córdoba, criticaron al empresariado y al intendente Martín Llaryora por el manejo de la crisis del transporte en una carta pública.

"Todos los empresarios han perdido en esta pandemia. Muchos tuvieron que salir a endeudarse para pagar salarios. Sin embargo, podemos afirmar que los empresarios del transporte de Córdoba no lo hicieron. Estos empresarios arriesgan poco capital y obtienen buenas ganancias a expensas de los subsidios estatales y de los boletos que paga el vecino. Al final, todo lo pone el contribuyente", expresaron.

Además, apuntaron que Santa Fe logró solucionar su problema y que Córdoba aún no lo logra. "Preocupa que el intendente no haya intimado a los empresarios a reanudar el servicio so pena de dar caídos los contratos de concesión por falta de cumplimiento.

Cabe preguntar: si los colectivos no circulan desde hace tantos días… ¿Dónde está el dinero de los subsidios destinados al gasto de combustible?", cuestionaron.

A su vez, se mostraron de acuerdo en la desigualdad de la distribución de subsidios entre Buenos Aires y las provincias. "Todos estamos de acuerdo con la inequidad en la distribución de los subsidios nacionales y que la mayoría se queda en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. También estamos de acuerdo en restablecer el SISTAU (Sistema Integrado de Subsidios al Transporte Automotor) con los fondos del impuesto a las naftas de manera federal; pero es necesario que los empresarios cumplan con las condiciones establecidas en los contratos de concesión que las conocen desde el mismo día en que se presentaron a la licitación del servicio", apuntaron.

Y afirmaron que en Córdoba y aún desde antes de la pandemia, "los empresarios incumplen con las condiciones estipuladas para prestar el servicio de transporte: en frecuencias, números de unidades funcionando, actualización de los modelos, unidades equipadas con rampas para discapacitados, paradas inteligentes", adujeron los ediles.

Asimismo, pidieron a Llaryora que "de por caído los contratos de concesión y llame a una nueva licitación si desde la semana que viene el servicio no está restablecido. Exhortamos al intendente a que les exija el cumplimiento del servicio tal cual lo establecen los contratos, ya que el municipio es el poder concedente del servicio", concluyeron Riutort y Quinteros.

El tema ya provocó cortocircuitos en la interna del peronismo cordobés. Carlos Caserio, senador por el Frente de Todos en Córdoba, afirmó que Schiaretti "no priorizó" al transporte en las partidas extra que Nación mandó para servicios esenciales y apuntó contra Llaryora por el manejo de la crisis.

Días atrás, los intendentes de Córdoba, Santa Fe, Rosario y Bariloche mantuvieron un encuentro por videoconferencia para reforzar el reclamo al Gobierno nacional por el conflicto del transporte público y las históricas asimetrías de distribución de compensaciones nacionales entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.