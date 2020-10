La polémica por las restricciones en distintas actividades en la provincia de Córdoba llegó a la Legislatura. Danti Rossi, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para que no sigan siendo afectadas económicamente las escuelas de danza, canto y teatro, al igual que los gimnasios y natatorios que debieron suspender sus actividades hasta el 26 de Octubre por decisión del ejecutivo provincial.

El legislador también pidió y se analice profundamente qué restricciones se toman para no afectar tanto la economía porque según sostuvo, no hay ningún estudio que demuestre que en dichos espacios hayan surgido casos positivos de coronavirus. "Nos parece un contrasentido. Está bien que hay que restringir, hay más de dos mil casos en la provincia de Córdoba. Nosotros apelamos a la responsabilidad que la gente se cuide, pero de ninguna manera restringir por restringir a sectores que no hay evidencia que generen contagios" remarcó. Además destacó que los bares y restaurantes han cumplido con todos los protocolos por lo que dichas actividades no deberían haber sido suspendidas.

Rossi se mostró esperanzado que esta tarde el tema sea debatido en la Unicameral, aunque recordó que el oficialismo cuenta con mayoría absoluta para evitar que el proyecto sea aprobado.

Por otro lado, al ser consultado por la marcha del pasado 12 de Octubre que fogonearon distintas figuras de la coalición a la que pertenece, donde se violó el distanciamiento social y demás medidas de prevención, el radical se mostró en contra de dicha protesta, calificándola como "un acto de irresponsabilidad".