El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, y su par de PRO, Humberto Schiavioni, pidieron este jueves a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que convoque a una reunión de los representantes de las distintas bancadas del Senado, en una carta en la que le expresaron que no ven "impedimentos" para sesionar de manera presencial o virtual.

En la misiva enviada esta mañana a la presidenta del Senado, los legisladores de la oposición consideraron además que "resulta improcedente" el requerimiento a la Corte Suprema de Justicia formulado por la vicepresidenta para que emita una declaración de certeza que avale la legalidad de una eventual sesión virtual del Senado.

"Habiendo tomado conocimiento de su presentación por ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando una acción declarativa de certeza, consideramos pertinente manifestarle de manera fehaciente nuestro desacuerdo con dicha gestión", comienza la carta a la que accedió Télam.

Los senadores afirmaron que "no existe gravedad institucional" en medio de la pandemia de coronavirus, ya que "no se verifican circunstancias objetivas que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar" y rechazaron la afirmación de que el Senado "no puede sesionar de modo presencial".

"No vemos que exista ningún impedimento cierto, real y objetivo para que este Senado siga funcionando, es más, consideramos un deber cívico elemental, que quienes somos servidores públicos demos el ejemplo en este momento crítico de nuestra historia nacional", agregaron en la nota.

"Tampoco puede admitirse que se deje supeditada la actividad del Congreso a una hipotética resolución judicial, que es un precedente que no podemos convalidar", advirtieron.

Señalaron, por último, que "cualquier modificación del reglamento deberá efectuarse conforme las normas vigentes", aclararon que no ven "imposibilidad de sesionar de manera presencial con los recaudos del caso" y remarcaron también el modo virtual en que vienen funcionando "con éxito" las comisiones.

Fuente: Télam