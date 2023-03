El presidente Alberto Fernández brindó su ultimo discurso en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, tras la formal apertura a cargo de la vicepresidenta Cristina Fernández.

El mandatario hizo un repaso de las obras realizadas durante su gestión, habló del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, destacó el crecimiento de varios indicadores económicos, entre otros. También apuntó a la Corte Suprema y el Poder Judicial; y a la repartición privilegiada de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cba24n dialogó con parte de los diputados de Córdoba sobre las apreciaciones del discurso del mandatario, en un año electoral.

Pablo Carro - Frente de Todos

“Me pareció un muy buen discurso, en primer lugar hizo un repaso de las obras realizadas en el Gobierno, que si nos ponemos a ver fueron muchas y muy buenas, que no siempre reflejan los medios concentrados, tal como el mismo Alberto hizo mención en su discurso”, expresó el docente y sindicalista.

“Sobre el final se puso picante, porque dijo lo que todos queríamos que dijera, en relación al papel de cierta parte de la Justicia en la Argentina. En particular el comportamiento de la Corte Suprema y me muchos jueces que archivan causas cuando los tienen a ellos de acusados y no se avanzan en las investigaciones, como en el atentado a Cristina Fernández. Como dijo Alberto, quieren proscribir a Cristina”, destacó.

Soher El Sukaria - PRO

“El discurso ha sido un relato de mentiras al que voy a denominar ´Albertolandia´, describiendo un país que no existe, directamente una aberración la sucesión de mentiras”, sostuvo la abogada.

“Sin hablar de inflación, inseguridad, defenestrando la división de poderes. En definitiva, burlándose de todos los argentinos que necesitamos otro país y no el que gobierna este señor, por suerte es su último discurso”, sentenció.

Eduardo Fernández - Frente de Todos

“Fue el Jefe de estado reseñando en numero contundentes los 3 años de actividad, en obra publica, salud, vivienda, educación. También enmarcó esta propuesta a la asamblea legislativa de terminar con algunos temas importantes, lo hizo en el contexto de una guerra mundial (Rusia-Ucrania) que va a marcar el 2023. Reivindicó los 40 años de democracia que es atacada por minorías intensas, acá y en el resto del mundo”, dijo el contador.

“También destacar lo que dijo de la Justicia, que sea ecuánime y que resuelva con rapidez algunas cuestiones referidas a sectores del oficialismo y archivan causas contra jueces y amigos en medio de una concentración de medios opositores”, agregó.

Fernández hizo referencia a la autocrítica: “Fue un balance, reconociendo y asumiendo el desafío de lo que nos falta lograr. Y lo repitió varias veces, más igualdad y equidad en la distribución de los ingresos. El capitulo de la Justicia, el presidente expresó las criticas y justificó el pedido del juicio político.

“Estableció claramente desde las obras y gestión, cuál es el modelo que queremos en el Frente de Todos: crear empleo, producción, dignidad en el mundo, unidad latinoamericana, progresar en la distribución de ingresos y fundamentalmente salvaguardar la democracia, que fue el llamado final, contra otro modelo que nos propone regresar a experiencias pasadas y fracasadas".

"Las que proponen el individualismo y usar el patrimonio nacional y las empresas públicas a favor de sectores muy ligados políticamente, como quedó demostrado en la anterior gestión, para desguazar el estado. Es un llamado de defensa también, al patrimonio público”, concluyó.

Héctor Baldassi - Juntos por el Cambio

“Lamentablemente el discurso del presidente dejó mucho que desear. No reflejó la realidad que viven los argentinos, con una inflación mensual como la que tenemos, ni hablar de la interanual, con la pobreza e incertidumbre laboral que hay, con las trabas a las importaciones y exportaciones”, resaltó el ex arbitro.

“El presidente lo único que trató de hacer, es buscar la forma de cómo destituir a los miembros de la Corte Suprema, a través del juicio político, porque no está de acuerdo con sus fallos”, argumentó.

También destacó el silencio en temas como el deporte y la juventud: “No habló del deporte, de cuáles van a ser las políticas para este año. No le habló a los jóvenes de cómo pueden acceder a una vivienda propia o crédito Procrear. Lo importante es que este año podemos cambiar, que se puede elegir un camino de desarrollo, que viene siempre acompañado de la cultura del trabajo, del esfuerzo y el merito, que es algo que este gobierno, permanentemente descalifica. Lo que dijo el presidente, en el fútbol, yo le sacaría tarjeta roja”, finalizó.