La presidenta de la Cámara Federal en Córdoba, Liliana Navarro, apoyó la reforma judicial que será enviada por el gobierno nacional para que sea tratada en el Congreso.

Lo hizo en una entrevista con radio Universidad, anticipando que "están pendientes algunas cuestiones que yo entiendo que son muy importantes".

Navarro opinó que los cambios serán de importancia sobre todo "en el interior de la república. Y agregó: "Los jueces en materia federal, los jueces en primera instancia, son jueces con multicompetencia, es decir, no solamente intervienen en cuestiones penales como ocurre en Comodoro Py, sino que intervienen en cuestiones civiles".

En este sentido, celebró que se pretenda "una mayor celeridad en la instrumentación del sistema acusatorio".

Asimismo, Navarro señaló que poder judicial "es un poder muy criticado por la sociedad y en muchas cosas tienen razón".

Y concluyó: "Me interesa escuchar la opinión de la gente. Pero no tenemos capacidad para realizar una autocrítica y corregir las cosas. Se habla mucho de la independencia, pero si bien no se trata de todos los jueces, no la había tanta con la prensa o servicios de inteligencia".