La socialista Fein respalda las aspiraciones nacionales de Schiaretti

La diputada nacional socialista Mónica Fein respaldó expresamente las aspiraciones nacionales del gobernador Juan Schiaretti, al elogiarlo como hombre de gestión y con una mirada diferente. También compartió que el mandatario provincial selle una alianza con el legislador radical Facundo Manes, aunque dijo que no quería profundizar sobre ese tema: “Yo con lo que pasa en Juntos por el Cambio no me meto”, manifestó.

Fein se reunió ayer al mediodía con Schiaretti en el despacho del gobernador y, de acuerdo a lo manifestado por fuentes de ambos sectores, el Partido Socialista podría cederle al gobernador la estructura burocrática y legal si es que concreta su lanzamiento como candidato presidencial.

Fein vino a Córdoba jueves y viernes y además de reunirse con el mandatario provincial estuvo presente en un encuentro nacional de legisladores y dirigentes socialistas que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba.

Además, concedió una extensa entrevista al programa Vuelo Nocturno que conduce el periodista Eduardo Bocco y que sale por la pantalla de Canal 10 todos los domingos a las 21.

Fein cuestionó en severos términos al gobierno del presidente Alberto Fernández al opinar que es muy importante escuchar otros puntos de vista y ver otras miradas y en tal sentido volvió a citar a Schiaretti.

Fein fue intendenta de Rosario y también se refirió a la problemática del narcotráfico en esa ciudad.

Al respecto remarcó que “el narcotráfico está presente en toda la Argentina, pero lo que pasa es que en Rosario se expresa violentamente”.

De inmediato, cargó frontalmente contra el gobierno nacional: “El poder central nunca se ocupó del narcotráfico y dejó sola a Rosario con este grave problema”, señaló la diputada nacional, tras lo cual cuestionó con severidad al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

“Ahora (Aníbal Fernández) mandó 300 ó 400 gendarmes, no sé bien cuantos. Pero eso no arregla el problema. La Gendarmería está en Puerto Madero donde no hay problemas y Rosario está a merced de los narcotraficantes, con el puerto, la hidrovía y las rutas”, monologó.

Al programa también asistieron el politólogo Daniel Zovatto, delegado regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, y la abogada penalista Daniela Morales Leanza, quien dialogó con la periodista Ximena Salkind y con Bocco sobre la causa Neonatal.