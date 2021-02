Carlos Saúl Menem murió este domingo 14 de febrero de 2021, a los 90 años de edad. Tuvo una vasta trayectoria política.

Menem fue dos veces gobernador de La Rioja de 1973 a 1976. Se vio interrumpido su mandato por el golpe militar. Luego, con el retorno de la democracia, fue electo nuevamente como gobernador de la provincia de La Rioja de 1983 a 1989.

Preso de la dictadura

Menem fue destituido como gobernador de La Rioja por el gobierno militar e incluido en el Acta de Responsabilidad Institucional por presuntos vínculos con la guerrilla y corrupción en la función pública. Su detención se inició el 25 de marzo del 76.

Menem pasó cinco años detenido en forma ilegal por la dictadura militar.

Luego de una semana en el Regimiento 15 de Infantería provincial, Menem fue trasladado al barco "33 Orientales", amarrado en Buenos Aires.

Allí se encontró con otros ex funcionarios peronistas y sindicalistas, todos detenidos "oficialmente" por el gobierno militar.

Estaban los ex ministros Antonio Cafiero (Economía), Jorge Taiana (Educación), Miguel Unamuno (Trabajo), José Deheza (Defensa), Pedro Arrighi (Interior). Los sindicalistas Jorge Triaca, Diego Ibáñez y Lorenzo Miguel. Algunos otros de los presos eran el diplomático Jorge Vázquez, el periodista Osvaldo Papaleo, el ex presidente Raúl Lastiri y el ex médico de Perón Pedro Eladio Vázquez, con quien Menem compartía el camarote-celda.

En julio de 1976, lo trasladaron a la cárcel de Magdalena, donde a Menem le tocó compartir la celda con el sindicalista del petróleo Diego Ibañez.

El 29 de julio de 1978, Menem abandonó el penal gracias a un decreto de Videla y pasó al régimen de "domicilio forzado".

Eligió continuar detenido en Mar del Plata. Por su actividad pública, lo obligaron a trasladarse a Tandil.

En febrero de 1980, tras 19 meses de "domicilio forzado", Menem regresó libre a Buenos Aires.

Entonces reinició su actividad política, a pesar de que la dictadura se lo impedía. En setiembre de 1980 lo detuvieron nuevamente en su departamento de Cochabamba al 2600, en ciudad de Buenos Aires.

Le decretaron un nuevo domicilio forzado: Las Lomitas, un aislado poblado a 250 kilómetros de Formosa capital, donde permaneció hasta febrero de 1981.

Preso por supuesta corrupción

Menem en 2001 estuvo preso en Don Torcuato durante cinco meses y medio.

El 7 de junio del 2001, el juez federal Jorge Urso lo convocó a una declaración indagatoria por los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador.

En ese marco, Menem se negó a responder preguntas y Urso le comunicó que quedaba detenido como presunto jefe de la asociación ilícita y coautor de falsedad ideológica.

Menem pasó 167 días de arresto domiciliario en la quinta de Don Torcuato de su amigo Armando Gostanian. Por la misma causa guardaba prisión su ex cuñado Emir Yoma.

Al frente de Economía, Domingo Cavallo era el hombre más importante del gobierno de la Alianza, del presidente Fernando De la Rúa.

El 20 de noviembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con una composición mayoritaria surgida durante los noventa- resolvió que no estaba probada la asociación ilícita y que era imposible el delito de falsedad ideológica en los decretos secretos en los que Menem y sus ministros autorizaron venderles a Panamá y Venezuela las armas que fueron a Croacia y Ecuador.

Ese mismo día, Menem y Yoma recuperaron la libertad.